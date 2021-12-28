«Где найти праздничное настроение и как не устать, накрывая стол»: Пермский психотерапевт дал советы по подготовке к Новому году

Новогоднего настроения у многих нет отчасти потому, что два предшествующих года выдались непростыми: стресс, коронавирус, самоизоляция... Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый год на пороге. Еще несколько дней, и бой Курантов возвестит о начале нового, 2022-го года. А что делать человеку, если у него и елка наряжена, и мандарины в вазе лежат и шампанское в холодильнике охлаждается, а новогоднего настроения до сих пор нет?

О психологических проблемах встречи Нового года «Комсомолка» поговорила с пермским психотерапевтом «Центра Вагина» Николаем Стрелковым. Речь в разговоре, который состоялся в студии радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) шла о том, как можно создать новогоднее настроение, как выбирать подарки родным и как не расстроиться, если Новый год пришлось встречать в одиночестве.

Чтобы почувствовать праздник, оживите в себе ребенка

- Новогоднего настроения у многих нет отчасти потому, что два предшествующих года выдались непростыми: стресс, коронавирус, самоизоляция, - объяснил Николай Стрелков. - Уменьшение зарплат тоже отодвинуло людей от проживания праздника. Вроде бы наступает Новый год, люди ждут праздника, но сил, чтобы полноценно встретить и отпраздновать его, у людей стало гораздо меньше.

Что делать? Психотерапевт советует, чтобы почувствовать праздник, нужно оживить ребенка, сидящего в нас. Вспомнить, каким был этот праздник в годы нашего детства, когда мы наряжались снежинкой или зайчиком, когда любили кататься на ледяных горках, копаться в сугробах и радоваться фейерверкам.

- То есть нужно вспомнить и увидеть мир без каких-то шаблонных стандартных мыслительных процессов, - объясняет наш собеседник. - Недавно одна клиентка рассказала мне, как в детстве она любила лежать под новогодней елкой и смотреть на нее снизу вверх. А на елке были разноцветные гирлянды и игрушки, на которые она смотрела, восхищалась и чувствовала настоящий праздник. Это и есть один из тех моментов, который поможет ей сейчас оживить новогоднее настроение.

Чтобы найти новогоднее настроение, вспомните свое детство и окружите себя атрибутами праздника. Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы найти его, вспомните свое детство и окружите себя атрибутами праздника. Начинайте делать символические действия: наряжайте елку, развешивайте гирлянды, готовьте подарочки своим родным и близким и хорошее настроение придет само собой.

- Если вам нравится структурировать, то можете проанализировать то, что успели сделать хорошего в этом году и составить планы на будущее, - советует психотерапевт. - Это поможет понять, куда и зачем вам дальше двигаться.

Любой праздник, а тем более Новый год - это эмоциональный пик и некий выход за пределы привычного пространства, ведь если мы будем жить в окружении елки и гирлянд 365 дней в году, у нас не будет контраста. А Новый год станет одним из обычных дней в году, радости и удовольствия мы не почувствуем.

- А если праздник случается периодически, то человек ярче, интереснее и вкуснее проживает эту жизнь, - объясняет Николай Стрелков. - Самое важное, что мы можем почувствовать в жизни, это удивление. Поэтому нельзя себя лишать способности удивляться, важно жить в моменте здесь и сейчас. Чтобы натренировать это, ощущаете простые вещи. Вышли на улицу - почувствовали мороз, зашли в помещение - отдайтесь ощущению того, что вы согрелись, пьете горячий кофе - пейте его осознанно. Это поможет вам находиться здесь и сейчас, жить в настоящем и чувствовать жизнь полной грудью.

Новый год в одиночестве

- Одиночество не зависит от количества людей нас окружающих, а зависит от нашего внутреннего мира, - объясняет врач. – Человек, находящийся в гармонии с самим собой, никогда не бывает одинок. Действительно, иногда могут случиться такие обстоятельства, что встречать Новый год ему придется одному: предстоит рабочая смена или он расстался с близким человеком.

Главное, чтобы праздник был в душе человека, и тогда он найдет того, кто этот праздник с ним разделит. Фото: Иван Макеев

Некоторым кажется, что это катастрофа, как можно это изменить? Попробуйте посмотреть на Новый год в одиночестве, как на необычный опыт. Вы когда-нибудь встречали его один? Пусть для вас это станет необычным опытом, с которым вы никогда не сталкивались.

Главное, чтобы праздник был в душе человека, и тогда он найдет того, кто этот праздник с ним разделит. Один из вариантов - можно просто выйти на улицу, где тоже будут люди. Они будут улыбаться, радоваться и поздравлять вас с Новым годом. В новогоднюю ночь люди очень расположены к общению.

Не тот подарок

- С подарками дарители могут попасть, а могут совершенно промазать, - говорит специалист. - Чтобы не расстроится, что вам подарили не тот подарок, нужно вольно или невольно говорить своим близким о том, чего вам хочется. Если вы не сказали о своих желаниях, то есть большой риск того, что вам подарят тот подарок, который люди захотят сами.

Еще предновогодний подарочный стресс может возникнуть оттого, что человек не знает, что подарить своим родным. Он может переживать, что семья будет недовольна тем, что он выбрал. Можно ли уменьшить подобную стрессовую ситуацию? И как правильно выбирать подарки?

- Здесь нужно внимательно слышать и слушать других людей, - объясняет Николай Стрелков. - Зная интересы человека, гитаристу можно подарить струны от гитары, а любителю готовить - поваренную книгу. А еще мы можем подарить человеку эмоции, ведь подарок не всегда может быть материальным. Вы можете подарить красивый коллаж или билеты на спектакль или концерт. Подобные подарки оставят больше впечатлений в душе человека и больше его порадуют.

Как не устать, накрывая новогодний стол?

- Чтобы хозяйке не зевать за столом сразу после боя Курантов, важно делегировать часть функций по приготовлению новогоднего стола на других членов семьи, - советует специалист. - Делегирование - это отличное качество хороших руководителей, а семья - это маленькая организация. А если вы будете все тянуть на своих плечах, то ваши семейные с удовольствием на вас это свалят. Если вы не будете их подключать, они и не подключаться.

Часть функций по приготовлению новогоднего стола нужно делегировать на других членов семьи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поэтому при подготовке к застолью пусть каждый что-то свое сделает: маленькие дети тарелочки на стол поставят, дети постарше - лук почистят, а муж приготовит горячее.

Новогодняя ночь у ребенка разведенных родителей

Где и с кем лучше встречать Новый год ребенку, у которого мама и папа разошлись?

- Вопрос это непростой, здесь важно учитывать мнение самого ребенка и лучший вариант – спросить: «Где ты хочешь встретить Новый год?» – говорит психотерапевт. – Либо, если в прошлый Новый год он встречал праздник с мамой, то в этот год пусть для контраста встретит с папой. Конечно, у детей, пока они маленькие, есть желание символического соединения разведенных родителей. Но только став взрослыми, они поймут, что это несоединимо.

Вера в Деда Мороза

Маленький ребенок подрастает, и друзья-одноклассники начинают убеждать его, что Деда Мороза нет. Нужно ли родителям говорить обратное и заверять, что новогодний волшебник существует?

У каждого ребенка наступает такой период, когда он отказывается от символической реальности и уходит в реальность реальную. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Постепенно вера детей в Деда Мороза из существующей реальности переходит в реальность символическую, - рассказывает Николай Стрелков. – И он начинает понимать, что подарки под елкой оказывается не потому, что прилетает Дед Мороз на санях, а что туда их кладут родители. И в этом нет ничего страшного. У каждого ребенка наступает такой период, когда он отказывается от символической реальности и уходит в реальность реальную. А искусственно стараться удерживать его символической реальности не стоит. Если этот момент в жизни вашего сына или дочери уже наступил, ничего страшного в этом нет. Это происходит у каждого!