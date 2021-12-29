«Тела людей вырезали из машины». В страшном ДТП в Пермском крае погибли два человека

Фото: Чернушка сегодня/ВКонтакте

Днем 29 декабря на трассе Оса-Чернушка произошло смертельное ДТП. Об этом корреспонденту "КП" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По предварительной информации, около 12:55 на 91 километре дороги 71-летний водитель "Лады Калины" по неустановленной причине не справился с управлением, выехал на "встречку" и врезался в самосвал МАН, которым управлял 40-летний мужчина.

Фото: Чернушка сегодня/ВКонтакте

- В результате ДТП, погиб водитель отечественного автомобиля, а так же его пассажирка. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, - сообщили в МВД.

Очевидцы добавили, что спасателям пришлось буквально вырезать тела погибших из автомобилей.

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