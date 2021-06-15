Протаранили автомобиль полицейских и врезались в столб: подробности аварии, в которой пострадали четверо пермских школьников

Сейчас выясняется, где дети взяли автомобиль и спиртное, а также, почему ночью они находились без присмотра взрослых. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомолка» узнала подробности ночной аварии с нетрезвыми школьниками, которая случилась ранним утром 15 июня в Перми. Около пяти часов утра, напомним, машина с подростками влетела в столб, пострадали все, кто находился в этот момент в салоне. Самые тяжелые травмы в ДТП получил 12-летний пассажир.

В краевом полицейском главке рассказали «Комсомолке», что перед тем, как совершить аварию и врезаться в столб, малолетний водитель скрывался от погони и протаранил два авто.

- В 05.20 утра сотрудникам полиции поступила информация, что по улице Куйбышева двигается автомобиль ВАЗ-2109 под управлением подростка, - сообщили нам в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Сотрудники ГИБДД заметили эту легковушку и последовали за ней. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал.

Через несколько минут возле дома № 143 по улице Куйбышева подросток за рулем ВАЗа столкнулся со служебным автомобилем Лада-219070 и скрылся с места ДТП, продолжив движение в направлении улицы Маршрутной. А чуть позже в районе дома 117 Б молодой человек не справился с управлением, столкнулся с автомобилем Лада Гранта, после чего легковушку отбросило на опору ЛЭП.

В результате аварии несовершеннолетнему водителю и еще двоим пассажирам была оказана разовая медицинская помощь, третий – самый младший – 12-летний пассажир госпитализирован в больницу с травмами головы и переломом руки.

Как удалось узнать «КП» из достоверных источников, четверо подростков 12, 13, 14 и 16 лет решили покататься по ночной Перми после употребления спиртного.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняется, где дети взяли автомобиль и спиртное, а также, почему ночью они находились без присмотра взрослых.

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