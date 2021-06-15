Четверо школьников разбились в ДТП в Перми

Авария с ВАЗ 2109 случилась в 05.40 утра в районе дома по улице Куйбышева, 117 в Перми.
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
Ранним утром 15 июня в Перми произошло громкое ДТП. В аварии разбились совсем еще дети. В салоне легковушки они находились одни, без взрослых и есть информация, что школьники в этот момент были в состоянии алкогольного опьянения.
- Авария случилась в 05.40 утра в районе дома по улице Куйбышева, 117 в микрорайоне Крохалева, - рассказал «Комсомольской правде» в Перми источник в правоохранительных органах. – Автомобиль ВАЗ 2109 врезался в столб, зацепив при этом автомобиль Лада Гранта. В легковушке в это время находилось четверо подростков 12, 13, 14 и 16 лет. Покататься по ночной Перми они решили после употребления спиртного.
Все четверо были госпитализированы в больницы. Старший – в Пермскую краевую клиническую больницу, младшие – в Краевую детскую клиническую больницу. Состояние одного несовершеннолетнего пассажира на момент госпитализации оценивалось, как тяжелое.
- Пациент в возрасте 12 лет находится в КДКБ, сейчас его состояние оценивается, как средней степени тяжести, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевой детской клинической больницы. - Врачи проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Дети 13 и 14 лет были отпущены на амбулаторное лечение. Жизни всех троих пациентов ничего не угрожает.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняется, где дети взяли автомобиль и спиртное, а также, почему ночью они находились без присмотра взрослых.
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