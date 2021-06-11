Борщевик, дороги и мосты: пермяки наносят первые объекты на карту бесхозяйственности

Депутат Законодательного Собрания Пермского края Наталья Луканина.

В Пермском крае вторую неделю работает проект фракции ЛДПР в Законодательном Собрании КартаБесхозяйственности.РФ. На одноименном сайте любой житель Прикамья может пожаловаться на главную беду страны - бесхозяйственность. Такая мера поможет системно решить эти проблемы через принятие соответствующих законов.

Поля заросли опасным сорняком

Количество его посетителей еще невелико, но можно сделать первые выводы. Во-первых, треть аудитории фракционного проекта - люди в возрасте 35-44 лет, почти каждый четвертый - старше 55 лет. Хоть карта расположена и в Интернете, но ее основная аудитория не классическая «интернетовская», люди приходят жаловаться на самые обыденные проблемы своих населенных пунктов.

Один из первых сигналов пришел из Пермского района. Жители сельской местности вокруг Перми всегда славились своим бережным отношением к земле, но в последние годы многие некогда процветающие колхозы из-за бездумного отношения к человеку труда приходят в упадок. Как следствие - еще недавно процветающие поля покрываются борщевиком Сосновского, опасным растением, чья темная история тянется из советского прошлого.

Борщевик вообще может стать своеобразным логотипом бесхозяйственности в стране. Посудите сами: не решили проблему аграриев, не создали для них условия для развития, поддержали рублем во время ковида олигархов и банки - поля пришли в запустение. Как снежный ком ситуация продолжила жить своей жизнью. На смену пшеницы и овса на поля пришел борщевик Сосновского, который делает эту территорию безжизненной и даже опасной для человека. А размножается он так, что мама не горюй, через год-другой захватит все поле и соседние участки.

- Такая земля - чаще всего частная, просто так туда прийти и без воли хозяина что-то сделать совсем невозможно. Но давайте размышлять дальше: таким образом, нас вообще скоро будут окружать не цветущие поля, а леса из этого опасного растения. Мы два года бились над принятием в регионе специальной нормы по борьбе с борщевиком. Добились, выполнили наше обещание перед избирателями: есть постановление Законодательного Собрания, есть распоряжение правительства, - рассуждает депутат Законодательного Собрания Пермского края Наталья Луканина.

По мнению депутата, бездействие кроется в незаинтересованности местных администраций погружаться в проблемы простых людей. Здесь и статистики красивой не получится, да и нужно изучать новые документы, в разработке которых участвовала фракция ЛДПР. Но решение есть: нужно создать законодательную норму по борьбе с борщевиком, которая бы обязывала местные власти погружаться в эту тематику.

Дороги приходят в упадок

Другая тема претендует вообще стать лидером на карте бесхозяйственности: это транспортная инфраструктура. Дороги, мосты, общественный транспорт, межмуниципальные перевозки. Первые сигналы на карту пришли из города Перми и села Частые. Жители Перми жалуются на состояние улицы Мостовой, которая идет от Мотовилихинского пруда в гору. Казалось бы, Мотовилиха - индустриальное сердце города. Но та же проблема бесхозяйственности. Сначала дали развалить огромное производство, а сейчас в упадок приходят дороги.

Посетитель сайта КартаБесхозяйственности.РФ сетует: подъем имеет большую колейность, ямы прямо в колее. Дорога извилистая, машину даже на низкой скорости может дернуть в сторону. Страшно ездить.

В Частых другая проблема - мост через залив Камы. Точнее, проблема не в мосте, а в его отсутствии. Подвесной мост был построен в конце 1980-х годов и с тех пор ни разу не ремонтировался. На его состояние постоянно жаловались жители, ведь по нему каждый день ходят школьники! Местная администрация на жалобы жителей «отреагировала» своеобразно, мост просто демонтировали, и нет больше проблемы! Теперь добираться на другой берез камского залива приходится по автомобильной дороге.

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- Вот из таких простых людских горестей складывается наша карта бесхозяйственности. Но их все можно решить системно, через принятие ориентированных на человека законов. Да, наша фракция небольшая, всего пять человек, но за нами - десятки тысяч наших избирателей в крае. Благодаря им эта карта будет не памятником бесхозяйственности, а инструментом решения проблем, - рассказала Наталья Луканина.