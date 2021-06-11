Виктор Кривошеин: Мы создаем не просто квадратные метры, а атмосферу

Виктор Кривошеин: Важно, чтобы на смену стареющим пермским кварталам приходили новые Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нет точечной застройке, да – комплексному строительству. Серьезный шаг в продолжение реализации этого принципа на территории Пермского края сделан в рамках Петербургского экономического форума, где правительство региона и ГК «КОРТРОС» подписали соответствующее соглашение. Подписи под документом, который способствует реализации национального проекта «Жилье и городская среда», поставили глава Прикамья Дмитрий Махонин и президент компании Вениамин Голубицкий.

- Президентом поставлена задача увеличения объемов строительства жилья, для Пермского края в ближайшей перспективе это 1,6 млн кв.м. Я глубоко убежден, что это можно сделать только при комплексном освоении территорий, - пояснил важность соглашения председатель Совета директоров АО «Специализированный застройщик «КОРТРОС-Пермь» Виктор Кривошеин.

При его реализации стороны планируют использовать механизмы государственно-частного партнерства. Уже при проектировании новых жилых комплексов будут учитываться строительство и школ, и детсадов, и парков.

- Что самое главное при комплексном развитии территорий, это, что мы говорим о будущем Перми, о нашем отношении к ее будущему, - уверен Виктор Кривошеин. – Города, как и люди, нуждаются в любви, и это соглашение говорит именно о будущем города. Речь идет не просто о строительстве квадратных метров: стройка создает импульс для развития производства множества строительных материалов – от кирпича до арматуры – соответственно появляются инвестиции во многие пермские бизнесы.

Также, отметил Виктор Кривошеин, соглашение учитывает социальный аспект – в том числе расселение ветхого и аварийного жилья.

- Важно, чтобы на смену стареющим пермским кварталам приходили новые, - говорит он. - А это новые школы, новые детские сады - современные, в которые детям хочется ходить. И к тому же стройка создает новые рабочие места. Это даст возможность городу развиваться и быть интересным для жителей других регионов. Пермь сможет на равных конкурировать с такими городами как Казань, Екатеринбург, Уфа. Будут люди счастливы в нашем городе, и будет край расцветать.

У «КОРТРОСА» опыт именно в комплексной застройке уже есть. Например, в Екатеринбурге компания своими силами создает отдельный новый район – «Академический», что в городе делается впервые с советских времен. Кроме жилья и соцобъектов предусмотрено здесь все – вплоть до велодорожек и многополосных проспектов.

- Все, чтобы было кайфово человеку жить, - не без гордости говорит Виктор Кривошеин. Подобный прорыв теперь возможен и в Перми, уверен он. Более того позитивный пример уже есть – это ЖК «Гулливер» в Свердловском районе, скверу в котором по инициативе застройщика недавно присвоено имя заслуженного артиста РСФСР Георгия Буркова.

- Еще на стадии концепции мы подразумевали, что должны развивать зеленый девелопмент, поэтому предусмотрели в «Гулливере» порядка двух гектаров под парк. Не каждый застройщик рискнет из девяти гектаров два выделить для парка и подарить его городу, но мы считаем, что это правильно. Мы не компания, которая просто строит и «стрижет», а компания, которая думает о жителях, поэтому мы сделали парк и памятник Георгию Буркову. Мы создаем не просто квадратные метры, а атмосферу.

Кстати, идея присвоения скверу имени прославленного пермского актера хоть и принадлежит «КОРТРОСУ», согласовывалась с жителями. И этого принципа компания намерена придерживаться во всех своих начинаниях. Сейчас застройщик реализует очередной проект ЖК «iLove» за ДКЖ. А в будущем Пермь, наверняка ожидает проект подобный московской реновации – переселение жителей из устаревших домов в новые благоустроенные районы. Включиться в него готов и «КОРТРОС», развивая город и ведя его в будущее.