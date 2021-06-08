Умерший молодой человек. Фото со страницы погибшего/ ВКонтакте

Утром, 8 июня, 28-летний житель Орджоникидзевского района Перми покончил с собой в прямом эфире. Исходя из требований законодательства, мы не можем описывать способ суицида.Перед самоубйиством молодой человек обратился к своим дурзьям, матери и любимой девушке:

«Друзья мои, кто меня уважает, кто любит, у всех прошу прощения, спасибо вам большое. Своей матери тоже хочу передать любви, пусть она меня простит за все, любимая девушка пусть меня тоже услышит, я тебя прошу.....».

После этих слов телефон пермяка падает из рук, но запись продолжается еще два часа. Через какое-то время в квартиру заходит женщина, судя по всему, его мама. Увидев мертвого молодого человека, у женщины в буквальном смысле случается истерика. И все время, что идет запись, слышны ее душераздирающие крики:

«Ты что наделал, зачем, зачем? Ты ведь пошутил? Я тебя не отпущу! Забери меня с собой».

После женщина звонит в «скорую» и рассказывает о случишемся, но спасти молодого человека медикам, к сожалению, уже не удалось. В причнах произошедшего сейчас предстоит разбираться следователям.

UPD: Мать умершего молодого человека рассказала, что тело ее сына нашла не она, а его девушка. Комментировать трагедию женщина не стала.

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