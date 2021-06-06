Где в Пермском крае извлечь клеща, сделать экстренную профилактику и сколько стоит исследование

В Пермском крае с начала сезона 1 человек заболел клещевым вирусным энцефалитом, 5 – иксодовым клещевым боррелиозом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае с каждым днем регистрируется все больше пострадавших от укусов клещей. По данным Управления Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации региона обратились 8080 пострадавших от укусов клещами. Из них 1740 – дети. По результатам лабораторных исследований в 2033 случаях клещи были заражены иксодовым клещевым боррелиозом, в 84 случаях – клещевым вирусным энцефалитом, в 4887 – моноцитарным эрлихиозом человека, в 119 – гранулоцитарным анаплазмозом.

1 человек заболел клещевым вирусным энцефалитом, 5 – иксодовым клещевым боррелиозом.

В Минздраве рассказали, что заражение человека происходит в первые минуты присасывания клеща, зараженного вирусом. Клещ может попасть на тело человека, гуляющего в лесах и парках, на дачном участке и других местах. Также клеща могут «занести» с прогулки домашние животные.

Важно!

При выходе в лес надо одеваться так, чтобы клещ не попал вам на тело. Используйте отпугивающие клещей репелленты – аэрозоли. После прогулки проводите визуальный осмотр.

Если клещ все же присосался, нельзя его удалять самостоятельно. Обратитесь в медицинское учреждение.

Заражение человека происходит в первые минуты присасывания клеща, зараженного вирусом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Где можно извлечь клеща в Пермском крае и сделать экстренную профилактику клещевого энцефалита

Большесосновский муниципальный район

Городская больница Лысьвенского городского округа. Город Лысьва, улица Гайдара, 1.

«Медлабэкспресс», город Лысьва, улица Металлистов, 26, Чапаева, 21.

Чусовской городской округ, Гремячинский, Кизеловский, Горнозаводский, Губахинский городские округа

Чусовская больница имени В.Г. Любимова, город Чусовой, улица Сивкова, 9.

«Медлабэкспресс», город Чусовой, улица Ленина, 22.

Добрянский городской округ

«Медлабэкспресс», город Добрянка, улица Советская, 72, поселок Полазна, улица Пяткина, 56.

Очерский городской округ, Большесосновский муниципальный район, Частинский муниципальный округ

ГБУЗ ПК «Очерская центральная районная больница», город Очер, улица Ленина, 85а.

Березниковский городской округ, Александровский муниципальный округ

Краевая больница имени академика Е.А. Вагнера, иммунологическая лаборатория, город Березники, улица Деменева, 12.

«Медлабэкспресс», город Березники, улица Пятилетки, 22, улица Юбилейная, 119.

Нытвенский городской округ

Нытвенская центральная районная больница, город Нытва, улица Чкалова, 61.

Верещагинский городской округ, Карагайский и Сивинский районы

Верещагинская центральная районная больница, город Верещагино, улица Октябрьская, 74.

Соликамский, Красновишерский, Чердынский городские округа

Городская больница города Соликамска – клинико-диагностическая лаборатория, город Соликамск, улица Молодежная, 16.

Медицинский центр «Философия красоты и здоровья», город Соликамск, улица Ленина, 28.

Северный филиал Центра Гигиены и эпидемиологии в Пермском крае – город Соликамск, улица Кирова, 1.

«Медлабэкспресс» - город Соликамск, улица Северная и Советская, 53.

Чайковский, Осинский и Чернушинский городские округа, Еловский, Куединский, Бардымский муниципальные округа

Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», город Чайковский, улица Мира 1/1.

«Медлабэкспресс» - город Чайковский, Приморский бульвар, 29.

Чернушинский городской округ

«Медлабэкспресс», город Чернушка, улица Красноармейская, 90.

Осинский городской округ

«Медлабэкспресс» - город Оса, улица Степана Разина, 81а и улица Адмирала Богомякова, 8.

Бардымский муниципальный округ

Медицинский центр «Философия красоты и здоровья», село Барда, улица Ленина, 35в.

Кудымкарский городской округ и муниципальный район

ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», Клинико-диагностическая лаборатория, город Кудымкар, улица Больничный городок, 5.

«Медлабэкспресс» - город Кудымкар, улица Максима Горького, 22 и Данилова, 14а.

Горнозаводский городской округ

Горнозаводская районная больница, город Горнозаводск, улица Тельмана, 4.

Краснокамский городской округ

Медицинский центр «Философия красоты и здоровья», город Краснокамск, улица Чапаева, 1.

Губахинский городской округ

Медицинский центр «Философия красоты и здоровья», город Губаха, улица Дегтярева, 6.

Кунгурский, Березовский, Кишертский, Уинский, Ординский муниципальные округа, Суксунский городской округ.

ГБУЗ ПК «Кунгурская городская больница», город Кунгур, улица Батальонная 12.

Суксунский городской округ

«Медлабэкспресс», Суксун, улица Карла Маркса, 41.

Сколько стоит извлечение клеща и исследование на вирусы

Лаборатории «Медлабэкспресс»

ПЦР-определение РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами (клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз) - 950 рублей.

Стоимость снятия клеща - 200 рублей. Срок готовности исследования: 24-48 часов.

Медицинский центр «Философия красоты и здоровья»

ПЦР-определение РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами клещевой энцефалит, боррелиоз - 670 рублей, если + анаплазмоз, эрлихиоз - 960 рублей.

Стоимость снятия клеща - 230 рублей. Срок готовности исследования - до 48 часов.

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