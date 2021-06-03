Где в Перми проверить клеща: адреса, телефоны, режим работы лабораторий

В 2021 году клещи искусали уже более 6 тысяч жителей Пермского края Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теплая погода манит пермяков на природу. А там их подстерегают кровососы. По данным Роспотребнадзора, в 2021 году клещи искусали уже более 6 тысяч жителей Пермского края. Проверка показала, что клещевым вирусным энцефалитом заражены 1,3 процента исследованных клещей, а вот иксодовым клещевым боррелиозом –38 процентов. И у многих пермяков возникает вопрос, где проверить клеща на энцефалит.

Ранее определить заразность можно было только у живого клеща, но в последние годы в пермских лабораториях начали применять метод ПЦР, при котором для исследования достаточно кусочка кровососа.

В Перми работают сезонные лаборатории по исследованию кровососов, где можно проверить клеща на энцефалит и другие инфекции.

Их адреса:

- Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае: ул.Куйбышева, 50, кабинет 100, тел 239-34-09, ул. Мира, 66г . Режим работы: в рабочие дни 8.00-20.00 в выходные и праздничные 9.00-21.00 ч

- Пермская краевая Центральная клинико-диагностическая лаборатория: ул. Серпуховская, 4. Режим работы: в рабочие дни 9.00-19.00, в выходные и праздничные 9.00-18.00.

- медицинский центр «Философия красоты и здоровья»: ул. КИМ, 64, тел.: 260-41-27, 260-24-18, 265-55-59, 260-60-60. Режим работы: в рабочие дни 7.30-21.00, в субботу 8.00-19.00, в воскресенье 9.00-19.00.

- Лаборатории МЦ «Философии красоты и здоровья»:

- ул. Механошина, 15, телефон 201-02-19. Режим работы: в рабочие дни 7.30 13.30, в субботу 8.00 -14.00;

- Ул. М.Горького 64/1, телефон 206-17-22. Режим работы: в рабочие дни 7.30-19.00, в субботу 8.00-17.00, в воскресенье 9.00-17.00

- ул. Запорожская, 1, телефон 241-74-17. Режим работы: в рабочие дни 7.30 – 13.30, в субботу 8.00 – 14.00;

- ул. Лодыгина, 26, телефон 242-80-99. Режим работы: в рабочие дни 7.30 – 14.00, в субботу 8:00 – 14:00, в воскресенье. 9:00-14:00;

- ул. Луначарского,66, телефон 201-16-20. Режим работы: в рабочие дни 7.30 – 19.00, в субботу 8.00 – 17.00, в воскресенье 9:00 – 17:00

- ул. Бр. Игнатовых, 7, телефон 221-80-08. Режим работы: в рабочие дни. 7:30 – 14:00, в субботу 8:00 – 14:00, в воскресенье 9:00-14:00;

- ул. Веденеева, 82, телефон 275-09-99. Режим работы: в рабочие дни 7.00 – 14:00, в субботу 8:00 – 14:00, в воскресенье 9:00-14:00;

- ул. Молдавская, 8, телефон 275-71-45. Режим работы: в рабочие дни 7.00 – 14:00, в субботу 8:00 – 14:00;

- ул. Ивана Франко,46, телефон 267-47-64. Режим работы: в рабочие дни 7:30 – 13:30, в субботу 8:00 – 14:00;

- ул. Целинная, 43/1, телефон 201-31-96. Режим работы: в рабочие дни 7.30 – 13:30, в субботу 8:00 – 14:00;

- ул. Постаногова, 7, телефон 267-58-88.

Что делать, если кровосос заражен энцефалитом

Для введения противоэнцефалитного иммуноглобулина детям до 14 лет надо обращаться в приемное отделение педиатрии краевой детской клинической больницы (ул. Баумана, 22, тел. 221-82-32). Либо в приемное отделение педиатрии городской больницы имени Гринберга (ул. Автозаводская, 82, литер О, тел. 282-76-59).

Прием ведется круглосуточно.

Взрослых и подростков в возрасте 15-17 лет примут в кабинете инфекционных заболеваний:

- поликлиника №4, шоссе Космонавтов, 108, тел. 236-44-98;

- поликлиника №2, ул. Братьев Игнатовых, 3, тел. 221-82-22;

- поликлиника №5, ул. Героев Хасана, 26, тел. 281-38-05;

- поликлиника №7, ул. Грачева, 12/д, тел. 282-61-51. В выходные и праздничные дни работает кабинет неотложной помощи (ул. Крупской, 57/а);

- больница Гринберга, ул. Липатова, 19, тел. 258-38-71;

- городская больница №6, ул. Репина, 21, тел. 215-02-80.

Прием ведется с 8.00 до 20.00.