Им уже по 42 года: как живут дети, сделавшие Пермь городом – миллионником

Луке - младшему сыну Василия Маланухина три с половиной года. Фото: личный архив.

- Да, время идет и 20 мая нам уже стукнуло по 42 года, - говорит пермяк Василий Маланухин. Именно он и еще два новорожденных младенца – Любовь Пономарева и Алексей Алалыкин сделали в 1979 году Пермь городом с миллионным населением. Это радостное событие праздновали тогда три дня. А когда малышей выписали из роддома, их рождение торжественно зарегистрировали в ДК Свердлова.

Накануне Дня рождения Перми «Комсомолка» вновь решила вспомнить о трех необычных жителях нашего города, благодаря которым Пермь стала девятнадцатым городом в СССР с населением в миллион человек.

Сейчас Василий Маланухин и Алексей Алалыкин по-прежнему живут в Перми, а вот Любовь – у нее сейчас другая фамилия - несколько лет назад переехала в поселок Юг Пермского района.

Василий много путешествовал по разным городам России и зарубежья.

- По работе мне пришлось много путешествовать по разным городам России и зарубежья, но я по-прежнему пермяк и пока никуда уезжать не собираюсь, - рассказывает Василий Маланухин. – Жива и моя мама, Светлана Витальевна, которая сделала такой необычный подарок нашему городу в виде меня. Всю жизнь она проработала на промышленных предприятиях Перми и сейчас на пенсии, ей 76 лет. Мама много читает. Из-за пандемии, увы, ей пришлось ограничивать себя в общении и прогулках. Сейчас она пытается наверстать упущенное.

Василий работает менеджером по подбору персонала, готовит кадры для промышленных предприятий.

- Мы открыли учебный центр, куда берем разнорабочих без опыта и образования и в ходе производственного процесса учим ребят профессиям стропальщика, сварщика, агронома… Считаю, что я делаю полезное дело для своего города и для своей страны.

Василий – счастливый отец трех сыновей: старшему Елисею – 14 лет, Арсению – девять, а младшему Луке – 3,5 года. И дети Василия, кстати, так до сих пор и не знают, что их папа, появившись на свет, стал миллионным жителем Перми.

Старшие сыновья Василия - Елисей и Арсений. Фото: личный архив.

- Я не считаю, что в этом есть какая-то моя заслуга, а уверен, что все уважение принадлежит моей маме и моему отцу – их бабушке и дедушке. Отец мой в 1976 году был награжден Орденом Труда, - говорит Василий. – И отчасти поэтому тогда, после моего рождения, нам и дали трехкомнатную квартиру в хорошем доме.

Василий с интересом следит за всеми изменениями, которые происходят сейчас с его родным городом.

- Пермь становится красивой и благоустроенной: с зонами отдыха, цветами, новым транспортом и красивой набережной. Было бы радостней, если бы и пермяки уважительно относились к городу: не мусорили бы в нем, не бросали бы окурки или использованные маски мимо урны.

- Встречаетесь ли вы с Любой и Алексеем? – спросили мы.

- Последний раз все вместе мы собирались, когда нам было лет по 18, - отвечает Василий. – Мы тогда погуляли по парку Горького и просто пообщались. У каждого из нас сейчас своя дорога, но иногда мы созваниваемся, а также следим за жизнью друг друга в соцсетях. Любовь живет сейчас в поселок Юг и работает на комбинате молочных продуктов. У нее все хорошо, растут две дочки. Судьба Алексея тоже достойна уважения. Он работает сварщиком на одном из предприятий города. Он – настоящий профессионал. Женат, счастлив, у него растут дети.

- О чем мечтаете? Каким видите свой родной город в будущем?

- Я живу на правом берегу Камы, поэтому мне очень хотелось, чтобы красивый цветомузыкальный фонтан появился бы и у нас, в правобережной части Перми, а не только на эспланаде. А еще нам нужен хороший парк, где людям было приятно гулять и отдыхать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как живут пермяки, сделавшие наш город миллионером

С их появлением на свет 29 лет назад столица Прикамья стала миллионником (Подробнее...)