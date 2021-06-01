В Перми открылись пять пляжей

На всех пляжах уже дежурят спасатели Пермской городской службы спасения Фото: Василий Вахрин

Из-за теплой погоды раньше привычного открылись городские пляжи. Всего в этом году организовано пять мест у воды.

– по линии улицы Кировоградской (между Астраханской и Оборонщиков) в Закамске,

– на правом берегу возле Коммунального моста,

– Мотовилихинский пруд,

– в районе КамГЭС,

– на левом берегу Сылвы в поселке Новые Ляды.

Водолазы обследовали дно водоемов, а администрации районов провели благоустройство пляжей. Например, на городском пляже убрали весь мусор, отремонтировали туалеты, вымыли детскую площадку, установили знаки «Купаться запрещено», а к выходным завезут новый песок.

На Мотовилихинском пруду тоже обновили песок, покрасили скамейки, навесы, кабинки для переодевания, спасательный пост, парапет, а также элементы детского и спортивного оборудования, установили буйки и туалетные кабинки.

В Закамске проведены работы на верхней части набережной. Здесь появился спасательный пункт, покрашены кабинки для переодевания, сделают фонтанчик для питья, а на береговой полосе уже выставлены знаки и информационные таблички. В ближайшее время завезут песок.

На КамГЭС приведены в порядок детская и спортивная площадки, установлены биотуалеты, пост охраны и спасательной службы. Кроме того, добавлено 183 тонны песка на площадки и зону отдыха, проведены работы по организации парковочных мест. В поселке Новые Ляды отремонтировали теневые навесы, ограждения, лестничные сходы к воде. Установлен информационный стенд и знаки о запрете купания.

На всех пляжах уже дежурят спасатели Пермской городской службы спасения. Кроме того, посты выставлены и в неорганизованных местах отдыха – в районе Речного вокзала и на реке Мулянка на Парковом. Всего на пляжах будут работать 75 матросов-спасателей. Они патрулируют территорию у водоема, наблюдают за купающимися и в случае необходимости окажут первую помощь.

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