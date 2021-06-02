Готовились к свадьбе, а попали на похороны: в Пермском крае молодая невеста нашла мертвым своего жениха

У Антона остались трое детей. Фото с личной страницы ВКонтакте

32-летнего Антона П. из Соликамска знал практически весь город. Он одним из первых основал в Соликамске реп-движение. Талантливый музыкант и рэп - исполнитель был известен под творческим псевдонимом «MC Тэн».

- Он был звездой рэп-сцены нашего города и всего Верхнекамья, - говорит родственница певца Светлана Платонова. - Антон в составе рэп коллектива AR.FA победители Бер-Сити 2007 года ( хип-хоп фестиваль - ред.). Он был постоянным гостем и почетным судьей большинства последующих фестивалей Бер-Сити. Все знали его только с лучшей стороны, как светлого, доброго, отзывчивого человека. Он был хорошим отцом и замечательным другом, улыбчивым и жизнерадостным человеком, который никогда не смог бы пройти мимо чужой беды. Именно таким он останется в наших сердцах. 10 мая ему исполнилось всего 32 года.

Одна из самых известных песен Антона называется «Мой город», в ней музыкант восхваляет родные места, рассказывает, как они прекрасны, и как сильно он любит Соликамск. Родные Антона говорят, что он оставил после себя достаточно много материала. Возможно, в ближайшем будущем будет обнародовано еще несколько песен. Еще трагичнее кажется его уход перед свадьбой. 11 июня у Антона и его девушки Ирины должна была состояться церемония бракосочетания. К ней все готовились, невеста купила платье, были приглашены гости, но вместо свадьбы пришлось идти на похороны.

- Ирина хорошая, добрая, милая девушка, они встречались не так много времени, но это не помешало им по-настоящему полюбить друг друга, - рассказывают о ней друзья музыканта. - До этого Антон уже был в браке, у него остались три доченьки. Двойняшкам по 4 годика, а младшей девочке недавно исполнилось два. Он их очень любил и заботился.

Антона похоронили 1 июня, проститься с известным музыкантом пришли более 150 человек. На похоронах все вспоминали его только добрыми словами, с ним простились, как с настоящим артистом, под аплодисменты и его песни. По информации от источника, знакомого с ситуацией, Антон добровольно ушел из жизни. Почему он решился на такой поступок для друзей и близких остается загадкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Последние секунды жизни попали на видео». Трое 23-летних парней погибли на трассе Воткинск – Чайковский

Легковушка с жителями Пермского края врезалась в грузовик (Подробнее...)