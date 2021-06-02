Семь мальчиков и четыре девочки: многодетная семья из Пермского края воспитывает 11 детей

В многодетной семье растут семь мальчиков и четыре девочки. Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Накануне Дня защиты детей многодетную семью из Пермского края наградили Орденом «Родительская слава».

Ирина и Александр Плюснины из Лысьвы воспитывают 11 детей: семь мальчиков и четыре девочки. Ребятишкам этих многодетных родителей от семи до 25 лет. Кто-то из ребят увлечен музыкой, кто-то физкультурой или творчеством.

- Наши дети участвуют в разных школьных соревнованиях, - объясняет глава семейства Александр Плюснин. - Старший сын занимал первые места на всероссийских, региональных и международных конкурсах по гитаре. Участвовали в различных конкурсах и другие дети.

- Я осваиваю профессию «Промышленное гражданское строительство» в Пермском политехническом университете, - объясняет Владимир, старший сын Плюсниных. – В 13 лет я увлекся творчеством, пошел в музыкальную школу, участвовал в международных конкурсах для молодых композиторов и был лауреатом. Несмотря на то, что стал студентом, увлечение свое не оставляю, продолжаю писать музыку.

Многие дети из этой семьи окончили музыкальное училище: есть, кто на домре играет, кто на фортепиано.

Один ребенок окончил художественную школу с одной четверкой, и теперь увлекается разведением цветов. Это серьезное увлечение: он развел возле дома цветы и сделал небольшой пруд с водопадом.

В День защиты детей семья Плюсниных в режиме видеоконференцсвязи пообщалась с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

- Знаете, что меня порадовало? – сказал Владимир Путин. - Что практически каждый ребенок находит себе занятие по душе. И такая возможность для этого создана прежде всего вами, родителями. Это очень здорово, это позволяет детям раскрыть свой потенциал и заниматься тем, что им нравится. Это очень приятно слышать.

- Хочется поблагодарить Вас за столь высокую награду, можно сказать, скромного труда, - ответил глава многодетного семейства. – Нам очень хочется пригласить Вас в гости в Пермский край, конкретно – в наш родной город.

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