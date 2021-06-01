«Какая нелепая смерть». В Пермском крае умер молодой отец двоих детей

Молодого человека похоронили в родном поселке. Фото: Доска Объявлений Юрла Кочево/ВКонтакте

В субботу, 22 мая, в поселке Юрла Кудымкарского района произошел трагический случай. Около 21.00 26-летний Андрей вместе со своим другом ехали по поселку на мотоблоке. Андрей был в прицепе, а его товарищ - за рулем.

Ребята ехали по улице Топорковка в сторону улицы Гагарина, и во время поворота Андрей выпал из прицепа. Молодой человек получил смертельную травму, от которой скончался на месте происшествия.

Как рассказывают местные жители, у Андрей остались жена и двое детей. Накануне молодого человека похоронили. Похороны прошли в родном поселке. Родственники и близкие погибшего мужчины потрясены трагедией и называют случившееся нелепой случайностью.

«Это наш родной человек, сосед с детства. Как так, Андрюшка? Какая нелепая смерть», - написала близкая погибшего.

В ГУ МВД по Пермском краю сообщили, что назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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