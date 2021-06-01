Самыми теплыми будут последние десять дней месяца Фото: Василий Вахрин

Пессимистичные прогнозы на холодный июнь не оправдались. Месяц будет теплым и солнечным. И гораздо теплее, чем в предыдущие четыре года.

Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, в первые дни лета еще будет прохладно. Погоду определяет блокирующий Скандинавский антициклон, но уже к пятнице он достигнет максимального развития и ослабеет, хотя его влияние сохранится до конца первой декады. Далее антициклон над Скандинавией разрушится, и во второй половине июня будет очень тепло.

- Среднемесячная температура прогнозируется около климатической нормы, а по югу края даже чуть выше, - говорят метеорологи. – В последние четыре года июнь в Пермском крае был холодным, а нынешний – ожидается значительно теплее. Если прогноз оправдается, в Перми средняя температура составит +16,5…+17 градусов, что чуть выше, чем в нынешнем рекордно теплом мае.

Что касается дождей, их будет значительно меньше нормы. И особенно сухой окажется первая декада месяца, когда в некоторых территориях региона осадков не будет вообще. Итак, когда же в Пермь придет летнее тепло?

Прохладная температура с ночными заморозками сохранится до 4 июня, далее – потепление. В дневное время столбик термометра будет подниматься до +22…+26 градусов. Причем самыми теплыми будут последние десять дней месяца.