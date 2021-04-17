«Внимание! Чрезвычайное происшествие!» В Перми скоро опять появился Капризка!

Капризка возвращается. Фото: Капризка.рф.

В пермском продюсерском центре «Капризка» объявили о том, что 12-серийный мультфильм про хулиганистого человечка, которого прекрасно помнят все пермяки постарше, полностью смонтирован. И теперь продюсеры ищут способы, как лучше донести мультик про Капризку до детской аудитории.

В Перми закончили новый 12-серийный мультфильм про Капризку. Фото: Капризка.рф.

- Мультсериал практически готов, - рассказал директор продюсерского центра «Капризка» Юрий Цодикович. - Мы сейчас работаем над тем, чтобы он как можно скорей попал на экраны. Прорабатываем разные варианты: это может быть онлайн-демонстрация, показ в кинотеатре и по телевидению, сейчас мы ведем переговоры с телеканалами – и с пермскими, и с федеральными.

Французский суп бурдэ и говорящая собака Бимбо

Книжка детского пермского писателя Владимира Ворьбьева «Капризка» вышла в далеком 1960 году и не раз переиздавалась. Подростки 1960-х, а затем и 1970-х «растащили» сказку на афоризмы.

- Хочу не хочу – делаю что хочу! – смеясь, говорили они друг другу. - Что ты, маленький, что ли? Пойдём лучше пошляемся! А зачем нам родители? Что мы – без них не погуляем?

Пользовались Капризкиными фразочками и взрослые.

- Ну, у тебя получился настоящий французский суп бурдэ! – могла, например, покритиковать стряпню молодой соседки опытная домохозяйка.

- Ваш пес умный, как говорящая собака Бимбо! – могли похвалить четвероногого питомца друзей семьи.

Все, конечно, понимали, что Капризка – образ отрицательный. Недаром ведь герои сказки – жители вымышленного городка Простореченске, приходили в ужас от известия о появлении в городе человечка, который провоцировал детей на хулиганские поступки.

- Внимание! Чрезвычайное происшествие! В городе появился Капризка! – с ужасом предупреждали друг дружку книжные горожане.

Таким был "книжный" Капризка.

В 1968 году Владимир Воробьев написал продолжение – «Капризка – вождь ничевоков». А в 1983-ем по мотивам новой книжки сняли одноименный мультик на киностудии «Пермьтелефильм». Он тоже полюбился, его много раз показывали по телевидению. Взрослые понимали, что в длинноволосых ничевоках, одетых в странные одежды, высмеивалось модное тогда движение хиппи.

«Песенки точно станут детскими хитами!»

И вот в 2019 году мультипликационного Капризку решили возродить - в Перми объявили о создании одноименного продюсерского центра, который начал работу над первым сезоном нового многосерийного мультика. Теперь мультфильм готов.

Капризка образца 1983 года. Кадр из фильма.

Сохранились ли в новой версии полюбившиеся пермякам Капризкины фразочки и словечки? Насколько близко режиссеры следовали тексту сказки Владимира Воробьева? Какие герои книжки останутся в мультике? Продюсеры пока хранят интригующее молчание и предлагают дождаться премьеры.

- В новом мультфильме есть замечательные песенки, которые точно станут детскими хитами, - приоткрывает завесу пермский кинорежиссер Павел Печенкин, который одним из первых просмотрел мультик целиком. - Какие-то фразы, конечно, остались. Но надо понимать, что сериал сделан по мотивам книжек Владимира Воробьева. Потому что мир с того времени, как они были написаны, очень сильно изменился. И дети попросту много чего не поймут, если мы будем с ними разговаривать языком тех лет.

Действительно, вряд ли современным детям приходилось сталкиваться с табличками на воротах дома «Осторожно, злая собака!». Да и про хиппи большинство из них не слышали.

И все-таки из демонстрационного ролика, размещенного на сайте Продюсерского центра «Капризка», становится понятно, что в новом мультфильме будут те же самые герои – сам Капризка, мальчик Павлик, девочка Наташа, мама и папа, бабуля, кот, Маугли, Иванушка и Аленушка, солдат, полицейский - вместо милиционера, собака Бимбо, директор цирка, дрессировщик Карл и другие персонажи. И действие будет происходить в том же самом городке Простореченске.

В новом мультике Капризка также учит детей варить знаменитый французский суп бурдэ. Кадр из мультсериала.

Рекомендуемый возраст – от 4-х до бесконечности

Чем пермский мультик образца 2021 года будет отличаться от мультфильма, снятого в начале 1980-х?

Пермяки постарше помнят мультяшную умильную округлую капризкину рожицу, которая так и говорила всем своим видом: «Не прогоняйте меня! Я несчастный! Вообще-то я очень даже замечательный!»

У Капризки 21 века, вылепленного пермскими «властелинами пластилина» в технологии 2-D графики, на физиономии будет меняться целая гамма эмоций.

Аниматоры предусмотрели множество вариантов выражений капризкиной мордочки - он может быть улыбчивый, веселый, восторженный, самодовольный, недовольный, удивленный, подозрительный, напуганный, обиженный, злой, у него может быт нервная улыбка, Капризка может даже пребывать в бешенстве.

- Каждая из 12 серий будет длиться примерно шесть с половиной минут, говорит Юрий Цодикович. - Этот мультфильм могут посмотреть детишки от 4 лет. Вообще-то он рассчитан на детей дошкольного возраста, но интересен будет, думаю, и ученикам начальных классов. Например, мои дети, которым 5 и 7 лет, с удовольствием посмотрели этот мультик.

В пермских социальных сетях кое-кто уже высказывает опасение: не сделает ли второе пришествие Капризки маленьких жителей города более капризными и непослушными, не начнут ли они подражать мультяшному существу?

- Если мы будем воспитывать детей только на положительных примерах, то ничего хорошего из этого у нас не получится, - объясняет Павел Печенкин. –Любое произведение искусства состоит из конфликта, в котором участвуют две стороны – и хорошая, и плохая. Капризка так же, допустим, как и Карлсон, это, конечно далеко не положительный образ. Но дети должны понять, что мир биполярен, и вместе с добром существует и зло, и их надо уметь отличить друг от друга. Зло может быть и симпатичным – все мы в свое время прошли через обаяние такого милого существа, как Капризка. Задача этого мультфильма - научить, как можно сопротивляться злу, и делать это весело и без особых жертв.

События в новом мультике также будут происходить в городке Простореченске.

Капризкины «вирусные» афоризмы

В книжке «Капризка» немало фраз, которые вполне могли бы стать «вирусными» и в наши дни:

- Ты только слушайся меня во всём. Вот увидишь, как будет весело!

- Шлёпай по лужам, шлёпай по лужам! Увидишь, что будет!

- Вы простили меня, спасибо вам! Теперь я буду самым добрым существом на свете!

- У меня слишком длинное имя. Его трудно запомнить.

- Давай какое-нибудь хорошее дело сделаем, чтобы всем от этого приятно было.

- Я хочу утопиться. Встану под душ и утоплюсь.

- Платить? В нашем городе? Ха! Вы не знаете здешних обычаев. У нас это не полагается.