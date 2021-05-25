Для Туси хотят построить просторный вольер с бассейном в 300 квадратных метров. Фото: Юго-Камский Конно-спортивный клуб/ВКонтакте

Жизнь медведицы Туси начиналась как у восходящей звезды. С самого раннего детства она выступала в передвижном цирке: каталась на самокате, танцевала, с блеском выполняла разнообразные трюки, ей рукоплескали зрители. Медведица колесила по всей стране и, казалось, что свет софитов будет вечно освещать путь юной артистке шапито. Но когда цирк оказался в одном из городов Пермского края, грянул коронавирус, и артисты не могли давать концерты. Долгое время Туся просидела в клетке - без выступлений и тренировок. Жизнь взаперти негативно отразилась на поведении медведицы. Все привело к тому, что она одичала и однажды травмировала свою дрессировщицу. Тогда стало ясно, что со зрителями Туся больше работать уже не сможет.

Вместо сцены - полуметровая клетка

Дрессировщица, которая была и хозяйкой медведицы, решила ее куда-нибудь пристроить. Женщина обращалась в зоопарки, заповедники, реабилитационные центры по всей России, но Тусю нигде не принимали. Так она попала на передержку к частному лицу, где условия содержания бывшей цирковой артистки были весьма скудными. С едой и уходом у медведицы проблем не было, но частник мог предоставить клетку размером лишь 1,5х1,5 метра. Для почти двухметровой медведицы жить в такой тесноте - ужасное испытание. Привыкшая к просторной сцене Туся и в клетке пыталась исполнить цирковые номера, но все что могла сделать медведица - немного подпрыгнуть вверх, от чего зарабатывала себе гематомы и ссадины. Так Туся прожила почти год, пока случайно о ней не узнал руководитель конно-спортивного клуба из Юго-Камска Михаил Бакилин.

Туся. Фото: Юго-Камский Конно-спортивный клуб/ВКонтакте

Собственная ванна и игрушки

- Решили спасать бедолагу, - вспоминает Михаил. - Из подручных средств мы сварили клетку для ее транспортировки, в той, которой она находилась, по техническим причинам перевозить ее было невозможно и поехали за косолапой. Первым делом узнали у нового хозяина, что Туся любит кушать. Нам сказали, что медведица без ума от яблок и морковки, а еще Туся настоящая гурманка, она ест только отварное мясо. Мясо варить было некогда, а вот фруктов и овощей у нас была полная машина. Мы высыпали любимые лакомства медведицы в клетку для переезда, и она благополучно зашла в нее. На территории нашего клуба ее уже ждал импровизированный вольер, который мы сделали за неделю из кузова КамАЗа и пока она живет там. Это, конечно, не идеальные условия, но сейчас у нее есть отдельное место для сна, ванна, которую мы наполняем каждый день. Туся очень любит водные процедуры и когда принимает ванну, с удовольствием позирует на камеру фотоаппарата. У нее есть любимые игрушки. И, главное, сейчас ей гораздо просторней, а порой, она радует нас зажигательными танцами, которые она исполняет с нескрываемым восторгом.

Туся. Фото: Юго-Камский Конно-спортивный клуб/ВКонтакте

В планах у Михаила построить для Туси просторный вольер с бассейном в 300 квадратных метров прямо на территории конно-спортивного клуба. К тому же сам конно-спортивный клуб Михаила уже давно превратился в импровизированный зоопарк.

Зоопарк для детей

- В 2012 мы семьей начали разводить лошадей, - объясняет Михаил. - Позже у нас появились две ослицы, еще через какое-то время верблюд и ламы. А когда из-за коронавируса стали закрываться контактные зоопарки, нам стали предлагать их питомцев. Теперь у нас целый зоопарк. Сейчас мы хотим реализовать проект для детей "Я познаю мир". Где дети смогут воочию познакомиться с окружающим нас миром фауны.

Туся. Фото: Юго-Камский Конно-спортивный клуб/ВКонтакте

Сотрудники конно-спортивного клуба и рады бы построить вольер для Туси за свои средства, но у них с слишком большое количество животных, которых тоже нужно содержать. Поэтому они просят всех неравнодушных к судьбе косолапой артистки людей оказать посильную помощь. Как это сделать, можно почитать на сайте спортивного клуба.

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