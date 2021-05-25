После вакцинации человек получает памятку, как контролировать свое здоровье и отслеживать реакцию на вакцинацию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми продолжают работать мобильные пункты, где можно сделать прививку против новой коронавирусной инфекции. Со вторника, 25 мая, и в течение двух недель 5 пунктов будут работать в Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском и Дзержинском районах Перми.

Как рассказали в краевом минздраве, тем, кто хочет пройти иммунизацию, сначала нужно заполнить анкету со своими данными и перенесенными заболеваниями. Затем человека осматривает врач, измеряет давление и сатурацию и только после этого делают прививку.

После вакцинации человек получает памятку, как контролировать свое здоровье и отслеживать реакцию на вакцинацию.

- Все препараты, которыми прививают от COVID-19, являются двухкомпонентными, - пояснили специалисты. – Чтобы сделать вторую прививку, тем, кому поставили «Спутник V» или «ЭпиВакКорона» нужно прийти через 21 день к тому же месту, где ему вводили первый компонент, выбравшим «КовиВак» - через 14 дней.

Итак, где сделать прививку от коронавируса без предварительной записи:

1. ТЦ «Карусель», Шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж) - с 25 по 28 мая с 14:00 до 19:00; 29 и 30 мая с 10:00 до 14:00.

2. Цирк, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед Цирком) - 25 мая с 10:00 до 14:00.

3. Микрорайон Ива (автобус на ул. Сакко и Ванцетти, 93а, около детской поликлиники) — 27 мая с 17:00 до 20:00.

4. МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9 (1-й этаж) - 25 и 27 мая с 13:00 до 18:00.

5. Магазин «Азбука», ул. Героев Хасана, 105 (автобус на площади, около ТЦ «Шоколад», остановка «Велта») - 25 и 26 мая с 9:00 до 15:00

- Призываю земляков сделать прививку, а руководителей учреждений и предприятий – обеспечить организованную иммунизацию сотрудников. Массовая вакцинация поможет жителям Прикамья сформировать коллективный иммунитет и уберечь свое здоровье, – сказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. – Прошу людей старше 65 лет позаботиться о своем здоровье и сделать прививку, так как среди этой категории граждан самая высокая смертность от COVID-19 и самое большое количество осложнений. С начала пандемии среди заболевших коронавирусом людей 65+ умирает каждый десятый. Людям молодого и среднего возраста также настоятельно рекомендуем вакцинироваться, чтобы избежать заражения, осложнений и уберечь от инфекции своих близких.

Кстати

По данным на 24 мая, c начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты более 217 тыс. жителей. Из них более 170 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.

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