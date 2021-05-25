Три вакцины в наличии: какую выбрать пермякам, желающим привиться от COVID-19

Какой бы вакциной ни прививались пермяки, главное, чтобы прививались, ведь только так можно будет сформировать коллективный иммунитет против тяжелой болезни. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край доставили третью вакцину от коронавируса - «КовиВак», официально зарегистрированную в России и рекомендованную для профилактики COVID-19. Первая партия двухкомпонентной вакцины составила 1560 доз.

Плюс к этому в регион привезли еще 11 330 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона». В итоге с начала массовой вакцинации в Прикамье было поставлено 258 402 комплекта вакцины от COVID-19 - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вакцину можно выбирать

У пермяков, при условии, что вакцины будут в поликлинике в наличии, появится возможность выбирать, какую прививку сделать. Но как правильно выбрать? И что нужно знать о каждой из них?

- Вакцина «КовиВак» произведена в федеральном научном центре имени Чумакова в Москве, - рассказала эфире Радио «Комсомольская правда» (96.6 FM) заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. - Особенность ее в том, что она сделана по классической технологии. Это цельновирионная вакцина, в которой инактивирован вирус. То есть в вакцине находится убитый вирус, который не сможет размножаться в организме, поэтому после ее введения никакого риска заболеть коронавирусом у пациента нет.

Пока вакцина «КовиВак» может использоваться только для людей моложе 60 лет, так как для возрастных пациентов она еще не прошла клинические исследования. Но исследования будут проводиться в июне, и когда они завершатся, «КовиВак», вероятней всего, можно будет применять для любой возрастной группы.

- Все три вакцины безопасны, разница только в их структуре, - объясняет Ирина Фельдблюм. - «Спутник V» - вакцина векторная, антиген коронавируса, который дает защиту, посажен на аденовирус. Все компоненты вакцины «ЭпиВакКорона» - искусственные, а вакцина «КовиВак»- это инактивированная клетка коронавируса. По этой же технологии была изготовлена, давно и успешно используется вакцина против полиомиелита.

С перерывом в две недели

А вот схема введения новой для пермяков вакцины «КовиВак» немного отличается от уже привычных нам «Спутника V» или «ЭпиВакКороны». Чтобы иммунитет был более напряженный и продолжительный, интервал между вакцинациями составляет всего 14 дней. Как не запутаться в вакцинах, и какой в итоге отдать предпочтение, чтобы защититься от коронавируса?

- Я считаю, что выбор вакцины - это прерогатива врача, ведь прививка ставится после осмотра пациента и сбора его анамнеза, и уже врач после этого выбирает человеку ту или иную вакцину, учитывая особенности его здоровья, - говорит эпидемиолог. - Хотелось бы отметить, что «Спутник V» формирует более напряженный иммунитет и защита от этой прививки будет выше, но вот количество ответных реакций организма на иммунизацию будет больше. А что такое поствакцинальная реакция? Это реакция организма на вводимую вакцину. Когда вводится антиген, организм может реагировать повышением температуры или отеком в месте введения вакцины. Это хорошо, так организм вырабатывает иммунитет, и бояться этого не нужно. Как правило, симптомы проходят через два-три дня. А вот у вакцин «ЭпиВакКорона» и«КовиВак» количество поствакцинальных реакций будет меньше.

Но какой бы вакциной ни прививались пермяки, главное, чтобы прививались. Ведь только так нам можно будет сформировать коллективный иммунитет против тяжелой болезни.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Пермском крае с начала массовой вакцинации привиты первым компонентом 210 тысяч человек. 165 тысяч из них полностью завершили курс иммунизации - им введены первый и второй компоненты вакцины. Наиболее активно в прививочной кампании участвуют жители края в возрасте 60 лет и старше.

ВАЖНО

Где привиться новой вакциной?

Первый шаг по применению вакцины «КовиВак»Минздрав делает на территории города Перми, поэтому иммунизация третьей вакциной от коронавируса проходит в: ГКП №4, ГКП №2, ГКП №5, ГКП г. Перми, ГП №7, ГБ №6, ГКБ им. С.Н. Гринберга и АО «МЦ Философия красоты и здоровья».