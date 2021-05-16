Защитил честь Пермского края: Антон Немкин одержал победу в стартовом этапе Российской серии кольцевых гонок

Антон Немкин. Фото: motor sharks

15 и 16 мая на автодроме «Смоленское кольцо» стартовал первый этап одного из самых статусных соревнований по автоспорту - Российская серия кольцевых гонок. Сотни лучших пилотов со всей России приехали на автодром в Смоленской области, где боролись за награды в чемпионате, Кубке и Первенстве России.

Среди участников был известный IT-предприниматель, автор идеи «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин, который представлял Пермский край. В упорном противостоянии Антону Немкину удалось одержать победу в первой гонке класса SMP GT4.

Фото: motor sharks

«В этих соревнованиях я участвую уже третий год, и сегодня, наверное, был самый удачный заезд за все это время. На старте в первом повороте была авария, но мне удалось ее проскочить без потерь и обойти весь пелотон на 16 секунд. Это моя первая серьезная победа. Особенно приятно, что город Пермь украсил первую строчку итогового протокола. В основном первые места занимали пилоты из Москвы. В общем, сезон начался как надо. Завтра будет сложнее, но мои цели на гонки сезона, думаю, очевидны», - поделился Антон Немкин.

Антон Немкин входит в экспертный совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, является автором идеи создания «Цифровой долины Прикамья».

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