Антон Немкин: Мы используем лучшие проекты цифровой экономики для повышения качества жизни людей в Пермском крае

Антон Немкин регулярно выступает как последовательный сторонник цифровизации и развития отечественных IT-технологий

Известный предприниматель, основатель и председатель совета фонда «Цифровая долина Сочи» Антон Немкин рассказал о перспективах цифровизации Пермского края.

- Антон, вы заявили о создании «Цифровой долины Перми». Что это, аналог Кремниевой долины?

- «Цифровая долина» - это люди и организации, которые объединились в одном месте, чтобы искать и развивать лучшие ИТ-проекты. Но самое главное - доводить эти проекты до стадии, когда выгоду от них получают тысячи людей, а не только инвесторы и работники. По сути, мы предлагаем специалистам, предпринимателям, инвесторам, научным институтам, органам власти помощь, в результате которой рождается больше новых полезных продуктов и цифровых сервисов.

О чем идет речь? Если вы, например, изучите нормативную базу, вы узнаете, что существует очень много возможностей и программ для помощи регионам в развитии цифровой экономики. Но вы не изучите. Потому что все это очень запутанно и написано в сотнях документов. А наши эксперты знают об этом все.

Поэтому мы будем инициировать, например, чтобы в Пермском крае были специальные правовые режимы, чтобы создавались киберполигоны. Нужно понимать, что одно такое изменение в регулировании открывает дорогу для развития не просто проектов, а целых отраслей. Поэтому здесь наша цель - помогать краевому правительству добиваться для Пермского края самых выгодных в России условий для развития IT-бизнеса.

В Прикамье может появиться центр развития игровой индустрии

- То есть вы будете улучшать законодательство?

- Да, но не только. Просто это базово необходимо. Конечно,у «Цифровой долины Перми» будут собственные проекты. На стыке цифровой экономики и запросов людей, живущих в Пермском крае. Возьмем, например, центр компетенций «Фотоника». Ведущие ученые и компании объединились, чтобы создать первый в России центр компетенций по этому направлению. Вы знаете, что на основе фотоники разрабатываются технологии медицинской диагностики многих заболеваний. Поэтому это очень важно и хорошо, что в Пермском крае оказались лучшие умы в этой сфере.

Но через десять лет, когда этот кластер разовьется, возникнет кадровый вопрос. Многие переедут в другие регионы, кто-то - в другие страны. Ведь многие успешные стартаперы из Перми уже сейчас живут в США, Европе и Азии. Но мы должны смотреть «вдолгую», поэтому мы будем делать проект, популяризирующий это направление среди молодого поколения. Для школьников, например, будем делать тематический акселератор: будем проводить углубленное обучение физике, на практике знакомить детей с технологиями и поощрять самых старательных и талантливых участием в лучших образовательных программах– таких, как в школе «Сириус». Все это бесплатно, конечно.

Талантливые дети смогут бесплатно принять участие в лучших образовательных программах Фото: Олег УКЛАДОВ

Очень перспективным направлением нам кажется также цифровизация креативных индустрий: разработки игр, музыки, искусства, кино и других областей, связанных с творческой деятельностью. В Пермском крае, на мой взгляд, вообще живут одни из самых культурно богатых и креативных людей. Пермь - это Дягилевский и другие известные фестивали, Курентзис, «Счастье не за горами». Ведь это все очень влияет на жизнь и будущее людей.

Поэтому есть планы по созданию в регионе центра развития игровой индустрии - это очень интересно молодежи. Честно говоря, это вообще их идея, мы ее просто взяли в проработку и будем реализовывать вместе с ребятами, которым интересно попробовать себя в этой теме.

- А откуда деньги на все это?

- Частные инвестиции. Успешные предприниматели, в том числе многие мои партнеры, готовы вкладываться в такие проекты. Цифровые проекты могут быть одновременно социально востребованы и экономически оправданны. Просто это вопрос перспективы, с которой на это смотреть.

Мы понимаем, что если вкладывать только в тот бизнес, с которого ты получишь рубль, прописанный финмоделью, никакого технологического рывка, о котором говорит наш президент, не получится. Мы смотрим шире. Мы хотим создавать благоприятную среду.

- То есть на государственный бюджет вы не рассчитываете?

- Нет. Мы не претендуем на бюджетные средства. Только частные инвестиции, прежде всего наши собственные вложения.

- Звучит многообещающе…

- Ну, мы ведь не первый год этим занимаемся. Мы успешно сделали это в другом регионе. «Цифровая долина Сочи»успешно создана мной и моими партнерами и эффективно работает. Вообще платформы, аналогичные «Цифровой долине Перми», существуют во многих странах. Здесь мы велосипед не изобретаем. Просто умеем максимально эффективно крутить педали, чтобы он ехал и приносил пользу.

Цифровая экономика - интеллектуальная экономика

- Но почему здесь? Вы родились в Краснодарском крае, жили в Сочи и в Москве, во время службы в органах безопасности побывали, наверное, еще много где. Почему Пермь?

- Цифровая экономика - это, прежде всего интеллектуальная экономика. Вот есть национальные исследовательские университеты - НИУ. У нас в стране их вообще не так-то много. А регионов, в которых программы НИУ реализуются больше, чем одним вузом, вообще всего три. Первые два угадывают все - это Москва и Санкт-Петербург. Но мало кто знает, что третий - это Пермский край. 10 тысяч жителей края работают в сфере исследований и разработок, 850 докторов наук, 5 тысяч кандидатов наук. Почти 90% финансирования исследований приходится на технические науки. Это и есть база.

Именно поэтому очень многие успешные технологические компании с мировым именем родом из Пермского края: платежная системаXsolla, сервисы для работы с данными Knoema и Slemma, международная криптобиржа Lykke, разработчик роботов Promobot, облачная игровая платформа Playkey, сервис удаленной совместной работы Miro, которая раньше называлась RealTimeBoard. И это примеры только из новых. А в Перми с айти было хорошо всегда. Вспомните «Прогноз» - крупнейшего на тот момент разработчика «софта».

Вдобавок к фактам у меня такая субъективная убежденность в том, что Пермский край - один из немногих регионов России, действительно готовых к внедрению лучших практик цифровизации. То есть я исхожу из того, что вложенные здесь ресурсы и силы не пропадут даром, что люди их оценят. Это ощущение у меня появилось после общения с простыми людьми, с предпринимателями, с чиновниками. Губернатор, мне кажется, очень хорошо понимает этонаправление. Поэтому буду работать здесь.

Компания Антона Немкина разработала мессенджер для безопасных коммуникаций в бизнесе и госструктурах

Приложения для обычных людей

-Вообще у вас очень необычная биография: айтишное образование, работа в спецслужбах, предпринимательство, теперь вот интерес к политике. Это все как-то связано или вы просто ищете себя?

- Это связано тем, что всю жизнь я занимаюсь только тем, что мне интересно икажется важным не только для меня, но и для других. Это не пафос. Просто для многих людей самое важное в жизни - чувствовать себя востребованным. Семьей, друзьями, партнерами, страной, в которой ты родился. Я как раз из таких людей и делаю, что могу с учетом своей профессии и возможностей.

Я воспитывался в очень патриотичной семье, поэтому с детства мечтал служить Родине, при этом всегда интересовался современными технологиями. Выучился на инженера. Потом служба. Во время службы участвовал, например, в таких проектах, как подготовка информационной инфраструктуры Олимпийских игр. Это был интересный опыт. Проектная деятельность вообще увлекает. Вот поэтому в какой-то момент решил завершить службу и заниматься проектами.

После ухода со службы начал с работы в ИТ-компаниях. Потомудалось поучаствовать в нескольких успешных проектах, и стал работать на себя. При этом всегда больше интересовался не корпоративными решениями, а теми, которыми будет пользоваться обычный человек. Ну,например, собрались мы как-то с семьей в кавказский биосферный заповедник, а купить билеты онлайн - невозможно. Значит, нужно сделать приложение. Сделали. Теперь им все пользуются.

Конечно, не все так просто. Есть и большие проекты, над которыми пока продолжаю работать. Пример. Одной из проблем цифровой экономики является то, что многие не понимают, что это такое. Отсюда недоверие людей, когда с экрана телевизора говорят, что в «цифровизации» - основные возможности, резервы развития нашей страны, повышение качества жизни людей и так далее. Это серьезная проблема, ведь родители сами должны понимать и верить в цифровую экономику, чтобы дети - наши будущие инженеры и технологические предприниматели - захотели разобраться в искусственном интеллекте или в облачных вычислениях.

Поэтому мы решили сделать «Цифровую ВДНХ» - выставку, на которой любой человек может увидеть и «потрогать» лучшие практики цифровизации - в понятной и интересной форме. Когда будут такие «выставки», будет больше понимания что цифровая экономика - это про уровень жизни людей. Ведь это главное. Поэтому через «Цифровую долину Перми» мы используем лучшие проекты цифровой экономики для повышения качества жизни людей в Пермском крае.

Человеческое общение электронные сервисы никогда не заменят

- Опыт и знания у вас есть, проектов хватает, есть деньги и желание ими заниматься. Чего не хватает?

- Хотелось бы больше внимания и понимания нашей сферы со стороны органов власти. Не только к нашим проектам, разумеется, а вообще к любым проектам в сфере цифровой экономики. У нас ведь как бывает? Для решения какой-то задачи вроде бы все есть - и людям надо, и деньги есть, и делать есть кому, но не хватает какого-то решения. Вроде бы просто нужно обновить закон, принятый в каком-нибудь 1999 году. Но нет. Почему-то не доходят аргументы, что нормативы устарели, что они просто не учитывают современные технологии. Это же не мне одному, это целым отраслям нужно.

Нужно многое менять -и в законодательстве, и в том, как выстроено взаимодействие с людьми. Еще раз повторю -я убежден в том, что пока простые люди не будут верить в перспективность каких-то решений или проектов, эти проекты не будут успешны. Сколько бы ни выделялось денег и не показывалось по телевизору роликов. Чтобы люди доверяли, с ними нужно разговаривать, разъяснять, слушать, стараться их понять, реально учитывать их мнение.

Для всего этого цифровизация, кстати, тоже открыла принципиально новые возможности. Так называемая «цифровая демократия» - это ведь очень хорошо с той точки зрения, что мнение гражданина выражается мгновенно, в удобной для него форме и без посредников. При этом живое человеческое общение электронные сервисы, конечно, никогда не заменят. В этом я убежден, хоть и представляю айти-сферу. И пандемия коронавируса нам это доказала.

- То есть все равно главное - «дружить» с государством?

- Нет, не главное. Я много общаюсь с людьми. Буквально сегодня встречался с общественными деятелями, обсуждал с ними цифровые решения, благодаря которым активные граждане смогут влиять на реализацию проектов по благоустройству. Вот это действительно главное - доступность медицины, качество образования, наличие мест в детсадах, благоустроенные дворы и то, как этого добиться.

Это главное. Но продвигать отраслевые инициативы и решать многие задачи без государства сложно, а подчас вообще невозможно. Поэтому с органами власти, политическими и общественными структурами нужно сотрудничать. Я, например, вхожу в региональный штаб ОНФ - президентского общественного движения- и на этой площадке мы проработали много хороших идей.

Сделаем много хороших полезных дел

- Сейчас политики занимаются не цифровой экономикой, а в основном волонтерством, пожертвованиями для пострадавших от коронавируса.

- Ну, необязательно же быть политиком, чтобы людямпомогать. Мне кажется, у нас вообще народ всегда приходит друг другу на выручку. Коронавирус просто показал это в масштабе. Это единение очень важно: каждый помогает, чем может и там, где считает более важным.

Я как увидел, в каких условиях работают врачи. Не сейчас, а в самом начале пандемии. Тогда не хватало же буквально всего. Чего было не отнять, так это только мужества медработников. Поэтому мы закупали и передавали средства индивидуальной защиты. Через какое-то время все ощутилиуже экономические последствия пандемии. Особенно это ударило по малообеспеченным семьям, особенно многодетным. Мы с супругой сочли необходимым материально поддержать некоторое количество таких семей. В общем, не знаю, как там у политиков, о которых вы говорите, но нам никто не подсказывал, кому помогать. Помогали тем, кто нуждался в нашем понимании.

- Какие впечатления в целом от работы в Пермском крае?

- Пермский край - не чужой для меня регион. У меня к нему особая любовь. Я много раз здесь бывал.Я хорошо знаю многих предпринимателей, которые создали здесь много рабочих мест. Но самое главное - я знаю, что здесь живут прекрасные люди. Мне очень интересно с ними общаться. Уверен, вместе у нас получится сделать много хороших полезных дел.