Сыр пармезан для Прикамья и мороженое для Китая

Прикамские буренки могут не переживать - их молоко не пропадет даром. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перспективы развития сельского хозяйства в Пермском крае традиционно связывают с производством молока. Скоро наступит лето, а это значит, что производство продукции на молочных фермах увеличится. Не окажется ли молока в избытке, не пропадет ли оно, смогут ли его реализовать фермеры?

С прошлого года в Прикамье появилось новое направление господдержки. Из краевого бюджета теперь субсидируют 30 процентов затрат тем, кто создает новые мощности по переработке молока в продукты с длительным сроком реализации. В итоге в регионе стали производить больше твердых и полутвердых сыров самых разных сортов, молока, сливок, сухой сыворотки.

В Прикамье появится больше вкусной и полезной молочной продукции. Фото: краевой Минсельхоз.

Новые вкусные и полезные продукты оценили жители края, их охотно экспортируют в другие страны, в том числе в Китай, Узбекистан, Казахстан.

Благодаря новой форме поддержки в 2020 году предприятия перерабатывающей промышленности закончили три объекта, общая сумма инвестиций составила более миллиарда рублей, им предоставили субсидии в размере 175 миллионов рублей. В 2021 году планируется реализация еще трех инвестпроектов.

Прикамскую продукцию оценят в столице

На чернушинском маслосырокомбинате ООО «МаСКо» сейчас созревает итальянский сыр пармезан, который еще недавно казался для нас экзотикой. Процесс его созревания, между прочим, может длиться не один год. Изготавливать пармезан, а также другие сыры, будут на современной автоматизированной поточной линии Bertsch. Новое оборудование признано одним из лучших в мире и гарантирует выпуск сыра международного класса.

На запуск этой линии комбинат получил краевую субсидию в размере 150 миллионов рублей.

- В 2020 году Пермский край принял решение о субсидировании переработчиков молочной продукции длительного хранения, - отметил ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Это позволило многим сельхозтоваропроизводителям региона пересмотреть свои инвестиционные планы и задуматься об увеличении выпуска сыров, о запуске новых линий по изготовлению сухого и сгущенного молока. Благодаря этому решению мы поддержали не только переработчиков, но и фермеров - молоко не пропадает, а используется для изготовления продукции, которая пользуется большим спросом у жителей.

- В новом цехе теперь есть все необходимое для изготовления четырех групп сыров: голландских, костромских, швейцарских и итальянских, мы сможем производить и маасдам, и пармезан, - рассказала директор ООО «МаСКо» Яна Яркина. - Каждая из таких групп требует особенной технологии и времени для созревания готового продукта. Например, пармезану для этого необходимо от 6 месяцев до двух лет. Наше предприятие выпускает более 70 наименований молочной продукции, изготовленной из натурального сырья без добавления искусственных ингредиентов, красителей и растительных жиров. Новая линия по производству сыров позволит в два раза увеличить объемы их изготовления, мы сможет также выпускать другие типы продукта.

Перерабатывающие производства оснащают современным оборудованием. Фото: краевой Минсельхоз.

В итоге вкусным сыром удастся обеспечить не только прикамцев, но и жителей других регионов.

- По мере созревания продукта мы будем производить около 2 тысяч тонн сыров, - объясняет Яна Яркина. - Это больше потребностей жителей Пермского края, поэтому хватит на импортозамещение продукции в других регионах. Сейчас мы ведем переговоры о поставке сыров в Москву и Санкт-Петербург. В перспективе значительную часть нашей продукции планируем отправлять на экспорт.

Новое современное сырохранилище мощностью 10 тысяч тонн сыра в год появилось и в Перми. Его в столице Прикамья при краевой поддержке возвел Юговской комбинат молочных продуктов, для чего потребовалось модернизировать существующее здание. На создание нового участка по производству сыров предприятие получило государственную поддержку в 25 миллионов рублей.400 новых рабочих мест

- В 2020 году в регионе впервые стали выдавать субсидии переработчикам молока, что способствовало масштабной модернизации производства, - отметил генеральный директор Юговского комбината молочных продуктов Сергей Хазов. - Ввод в эксплуатацию сырохранилища поможет не снижать объемы выпуска молока в крае в летний период и сохранить цену на продукцию для всех производителей региона.

В Перми появилось новое современное сырохранилище. Фото: краевой Минсельхоз.

Возведение сырохранилища - это лишь первый этап масштабного инвестпроекта по модернизации производства на Юговском молкомбинате.

- В Прикамье прогнозируется рост производства молока, поэтому мы запланировали строительство завода по переработке молока мощностью 2 тысяч тонн в сутки, - рассказал Сегрей Хазов. - Сейчас идет реконструкция зданий и сооружений, монтаж сыродельных линий мощностью 900 тонн молока в сутки. Здесь будут выпускаться сыры сортов «Гауда», «Голландский», «Российский». Этим летом мы запустим приемку молока и аппаратный цех, в июле - сушильный комплекс для сыворотки и цельного сухого молока. Новая площадка позволит создать порядка 400 рабочих мест.

- Молоко - скоропортящийся продукт, при этом показатели его потребления нестабильны, - подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин. - Поэтому мы делаем ставку на проекты по производству товаров с длительным сроком хранения. Рассчитываю, что новый вид краевой господдержки поможет успешно развивать такие проекты. Подобный формат взаимодействия государственно-частного партнерства позволяет развивать высокий потенциал наших производителей и создавать рабочие места.

Из какого молока сделали сыр? А мороженое?

Пермские сельхозпредприятия готовятся к маркировке молочной продукции.

Совсем скоро любой покупатель сможет проследить путь молока от производителя до прилавка магазина. С 1 июня начинается первый этап внедрения специальной маркировки молочной продукции – для тех, кто производит сыр и мороженое. Она поможет обеспечить пищевую и биологическую безопасность продукции, защитить потребителей от фальсификата. Специальный код маркировки позволяет в два клика по экрану смартфона определить подлинную информацию о продукции и ее изготовителе.

- В Пермском крае из 19 предприятий под первую волну внедрения маркировки попадают и должны быть готовы к 1 июня десять организаций, - сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. - Практически все предприятия в качестве основного или резервного способов выбрали этикетирование. На производственной линии они установят аппликатор этикеток с принтером, который нанесет на стикеры специальный код. Наклейку этикеток можно выполнить и вручную - такой вариант подходит для небольших предприятий. Крупные организации в дополнение к указанному выбрали и тестируют способ нанесения маркировки у производителя упаковки, как, например, Пермский хладокомбинат «Созвездие».

НАША СПРАВКА

Крупнейшими переработчиками молочной продукции в Пермском крае являются ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», ООО «Маслозавод Нытвенский», АО «Молкомбинат Кунгурский», ООО «ВЕМОЛ» (Верещагино), ООО «МаСКо» (Чернушка). Ассортимент выпускаемой продукции разнообразен: молоко, сыры и сырные продукты, сливки, кисломолочные продукты, творог, мороженое. Многие продукты экспортируются за пределы Пермского края. Так, в 2019 году Юговской комбинат молочных продуктов поставил на экспорт более 400 тонн сыра, мороженое экспортируют ОАО «МИЛКОМ», ПП Пермский хладокомбинат «Созвездие» - в Китай и Узбекистан.

ЧТО ВКУСНЕНЬКОГО?

В прошлом году в Пермском крае было произведено молочной продукции на сумму около 27 миллиардов рублей. В достаточном объеме в Прикамье производятся молоко, сливки, кисломолочные продукты, творог, сырные продукты, мороженое. Также в регионе изготавливают сыр, йогурты, сухие молоко, сливки, сыворотку. Сгущенное молоко у нас пока не выпускают.