В Пермский край придет аномально жаркая погода

Пермяки наслаждаются теплыми майскими днями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Манящее тепло накрыло Пермский край. За длинную холодную зиму пермяки соскучились по солнышку и с удовольствием прогуливаются по городу. Синоптики говорят, что это только начало. В ближайшие дни в регионе будет аномально тепло, даже жарко. Столбики термометров поднимутся выше 30 градусов. 12 и 13 мая погоду будет формировать антициклон. Среднесуточная температура воздуха опережает климатическую норму на 7…12°. Это аномально жаркая погода в это время для Прикамья.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая ожидается ясная погода, без осадков. Ветер ночью переменный 0–5 м/с, днем северо-западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью 7–12°, днем 24–29°.

14 мая погода начнет меняться, пройдут кратковременные дожди, в основном по северу региона, прогремят грозы. Но, температура воздуха при этом только будет повышаться. Днем 14 мая столбик термометра поднимется выше отметки 30°, в Пермский край придет жара.

Однако она простоит не долго, уже 17 мая с станет прохладнее. Если 14–16 мая ночью ожидается +8…+13°, днем +29…+32°, то 17 мая днем будет +21…+26, по северу до 16°. По предварительному прогнозу, теплая погода в Прикамье продержится до 20 мая.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Летим? Летим! Куда могут пермяки отправиться в отпуск летом 2021 года

Сколько стоят билеты из Перми на популярные направления (Подробнее...)