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ЗДОРОВЬЕ12 мая 2021 9:50

«Спутник V или ЭпиВакКорона». Пермские эпидемиологи рассказали, какая вакцина кому больше подходит

В медучреждениях свободны 47 138 слотов на вакцинацию
Алена ОВЧИННИКОВА
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После прививки необходимо 30 минут наблюдать за организмом во избежание острых реакций.

После прививки необходимо 30 минут наблюдать за организмом во избежание острых реакций.

Фото: Анастасия Осипова

В майские праздники в Пермский край привезли долгожданную вакцину«ЭпиВакКорона». Первая партия составила 19 350 доз, все их уже распределили по пунктам вакцинации по всему региону. И вместе с последним поступлением вакцины «Спутник V», в медучреждениях региона сейчас свободны 47 138 слотов на вакцинацию.

Теперь у пермяков, при условии, что вакцина в поликлинике есть в наличии, появился выбор, чем защищать себя от опасной болезни. К слову, «ЭпиВакКорона» хранится, как и обычная гриппозная вакцина, при температуре +2…+8 градусов. А это значит, что она очень удобна для использования в мобильных пунктах, поэтому часть будет использована для выездной вакцинации.

«Комсомолка» выяснила, где сделать прививку? Какую вакцину выбрать, и на какие рекомендации медиков следует обратить внимание?

Ни живого, ни убитого вируса в вакцинах нет

- Обе вакцины: и «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», которая поступила в Пермский край, эффективны и безопасны, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.- И так как ни одна из вакцин не содержит ни убитого, ни живого вируса, риска заболеть после иммунизации нет.

В чем отличие этих двух вакцин? Они различаются по технологии изготовления. «Спутник V» - вакцина векторная. Для ее создания использовался известный нам аденовирус, на который был посажен S-белок - антиген вируса Sars-CoV-2. После ее введения в организм у человека вырабатываются антитела, которые защищают его от COVID-19.

«ЭпиВакКорона»-белковая вакцина. Она искусственная и в качестве платформы здесь использовался белок, на который был насажен антиген. На нее в организме тоже вырабатываются антитела, способные защитить человека от инфекции.

- Я считаю, что в первую очередь привиться должны лица старше 65 лет, так как они входят в группу риска и по гриппу, и по пневмококковой инфекции, и по COVID-19, - говорит Ирина Викторовна. - Также необходимо прививаться лицам, страдающим хроническими заболеваниями, так как у них коронавирус протекает очень тяжело и нередко заканчивается летальным исходом.

Стоит ли прививаться переболевшим?

- Мы пока мало знаем об этой инфекции и о том, сколько держится иммунитет, но по аналогии с другими вирусными инфекциями, иммунитет обычно держится не более шести-семи месяцев, - говорит эпидемиолог. - Поэтому если после перенесенного заболевания прошло более полугода, то человеку можно прививаться. Рисков или непредвиденной реакции быть не должно.

Как человеку понять, какая вакцина для него более показана? В инструкции к обеим вакцинам отдельных противопоказаний нет, все они классические: во-первых, во время вакцинации у человека не должно быть острой формы заболевания, во-вторых, хронические заболевания должны быть в стадии ремиссии и, в-третьих, это непереносимость компонентов вакцины.

- Что касается вакцины «Спутник V», то я с осторожностью бы ставила ее лицам с аутоиммунными заболеваниями во избежание их обострения и пациентам с нарушением свертываемости крови, - объясняет Ирина Фельдблюм.

Еще один вопрос волнует тех, кто планирует вакцинироваться в ближайшее время. Впереди лето, и даже сейчас, весной, синоптики говорят об аномальной жаре, которая ожидается в Пермском крае. Может ли она негативно повлиять на человека, который ставит себе прививку?

- Жара не влияет на вакцинацию, - объясняет Ирина Викторовна. - После любой прививки необходимо 30 минут наблюдать за организмом во избежание острых реакций типа анафилактического шока, но они практически не регистрируются. Затем у человека может подняться температура или возникнуть боль в месте введения инъекции, но так и должно быть, значит, лучше будет иммунный ответ. А температура и боль через несколько часов прекратятся.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За четыре месяца с начала массовой вакцинации в Пермском крае первым компонентом вакцины были привиты 185 688 человек. 131 305 из них полностью завершили курс иммунизации - им введены первый и второй компоненты вакцины.

Поликлиники в Перми, где вакцинируют от коронавируса:

ГБУЗ ПК «ГКП №4» http://www.gkp4.ru/

ГБУЗ ПК «ГКП №2» http://gp2.medicalperm.ru/

ГБУЗ ПК «ГКП №5» http://gkp5.perm.ru/

ГБУЗ ПК «ГКП г. Перми» http://permgkp.ru/

ГБУЗ ПК «ГП №7» http://permgp7.ru/

ГБУЗ ПК «ГБ №6» https://permgb6.ru/

ГБУЗ ПК «КБ Свердловского района» http://permkbsr.ru/

ГБУЗ ПК «ГКБ им. С.Н. Гринберга» http://gb-grinberga.ru/

ГБУЗ ПК «ПЦРБ» http://prmcrb.ru/

ГБУЗ ПК «СБКПО» https://severnaya-bkpo.ru/

ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России http://pkc.perm.ru

ООО «Городская поликлиника» http://gpperm.ru/

АО «МЦ «Философия красоты и здоровья» https://medic-group.ru/

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь» http://www.medikrzd.ru/

ООО МК «УралМед»http://www.nadezhda-med.ru/

ООО «Поликлиника Альфа-Центр Здоровья»https://perm.alfazdrav.ru/

ФКУЗ «МСЧ №59 Федеральной службы исполнения наказаний»

ФКУЗ «МСЧ МВД РФ по Пермскому краю»

Поликлиники в Пермском крае, где можно привиться от коронавируса, можно посмотреть здесь.

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