«Дети собрали на саженцы 82 тысячи рублей». Накануне Дня Победы пермские школьники съездили в Осташков на Вахту памяти

Минута молчания на месте боев, где погибли земляки пермских школьников. Фото: группа Вконтакте "ИнфоНайн/Info9".

Эта добрая и поучительная поездка учеников пермской школы № 9 начиналась еще в январе. Тогда Федор Петров – ученик школы № 9 – занял второе место во Всероссийском конкурсе экологических проектов Фонда защиты дикой природы «Следы человека в живой природе». На суд жюри он представил «Проект восстановления разнообразия флоры и берегоукрепления прибрежной полосы острова Фомино на озере Селигер».

А на днях вместе с учениками, родителями и педагогами школы № 9 Федору удалось воплотить этот проект в жизнь.

Проект Федора Петрова занял второе место во Всероссийском конкурсе экологических проектов Фонда защиты дикой природы. Фото: группа Вконтакте "Следы человека в живой природе".

- Когда мы получили заявку от Федора, честно сказать, болели за его победу, - говорят организаторы конкурса. - Очень обрадовались, когда члены жюри высоко оценили его работу, но наших средств было недостаточно для реализации полного проекта.

И тогда совместно с родителями парень запустил краудфандинговый сбор на «Планете» на 70 000 рублей. И результат превзошел все ожидания! Удалось собрать 82 600 рублей! Успешный сбор на «Планете» - не такое уж и простое дело, но проект десятиклассника поддержали и ученики, и выпускники, и просто неравнодушные люди из разных уголков страны и мира. Средства приходили из Новосибирска, Тулы, Санкт-Петербурга, Казани и даже из Америки, Голландии и Болгарии!

На собранные деньги были закуплены саженцы ивы, яблони, сирени, ели, сосны, можжевельника и других деревьев, а потом ребята с родителями и учителями школы отправились в поездку.

- Первого мая рано утром мы прибыли в Тверскую область, - рассказывают сами ребята. - День был насыщенным: мы выгрузили саженцы для нового ботанического сада, съездили на экскурсию по городу, приняли участие в Международной акции «Сад памяти». Посадили сирень и рябину около краеведческого музея, познакомились с отрядом юнармейцев, провели субботник на военном мемориале, где похоронены пермяки.

Школьники побывали на линии обороны, увидели ДОТы и окопы. Фото: группа Вконтакте "ИнфоНайн/Info9".

На следующий день пермские школьники побывали на линии обороны Великой Отечественной войны, увидели ДОТы и окопы, узнали о тяжелых боях и подвигах русских солдат и офицеров, познакомились с работой поисковиков, которые проводят каждый год Вахту Памяти, поднимая останки защитников Отечества, и посетили захоронение наших земляков в деревне Свапуще.

На третий день поездки большая команда учеников, родителей и учителей приступила к реализации экологического проекта Федора Петрова.

Переправа на остров Фомино происходила при полном соблюдении техники безопасности. Фото: группа Вконтакте "ИнфоНайн/Info9".

- Весь отряд на рафтах переправился на остров Фомино на озере Селигер, - вспоминают школьники. - Переправа происходила при полном соблюдении техники безопасности. Все 169 привезенных нами саженцев лиственных и хвойных деревьев, а также кустарники были высажены во временном питомнике. Постоянное место деревцам будет определено в ближайшее время, а потом ребята из школы при Богородицком Житенном женском монастыре будут ухаживать за этими растениями.

Пока часть школьников сажала деревья и кустарники, девочки Аня, Тася, Варя и Вера собрали с берега озера Селигер пять полных мешков мусора. В итоге слаженная работа в команде единомышленников помогла осуществить этот проект.

Девочки Аня, Тася, Варя и Вера собрали с берега озера Селигер пять полных мешков мусора. Фото: группа Вконтакте "ИнфоНайн/Info9".

А в оставшиеся дни поездки пермские школьники почтили память солдат – уроженцев Прикамья, погибших в боях Великой Отечественной войны.

3 мая ребята съездили в деревню Пятницкое, где на воинском кладбище похоронен выпускник пермской школы № 9 Борис Ершов, погибший в бою в Тверской области. Доброхоты посадили здесь две сирени и почтили память защитников Родины минутой молчания.

4 мая школьники побывали в музее Ржевской битвы и посетили мемориал Советскому Солдату. Среди тысяч имен солдат, погибших под Ржевом, ребята нашли имя Бориса Георгиевича Ершова, выпускника пермской школы № 9.

Среди тысяч имен солдат, погибших под Ржевом, ребята нашли имя Бориса Георгиевича Ершова, выпускника пермской школы № 9. Фото: группа Вконтакте "ИнфоНайн/Info9".

В заключительный день ребята посетили город Клин: побывали в доме-музее Петра Ильича Чайковского, работали в парке, посадили сирень. На территории усадьбы Демьяново облагородили некрополь и вырубили поросль.

- Мы искренне благодарим сотрудников Осташковского краеведческого музея, музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину за организацию событий, директора ботанического сада Сергея Анатольевича Шумихина за помощь и поддержку, а также всех, кто помогал в реализации этого проекта и образовательного путешествия, - рассказала учитель английского языка школы № 9, руководитель доброхотского отряда Ольга Яковлева.

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