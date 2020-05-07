Пермские школьники ищут родственников красноармейца-земляка

- Имя нашего земляка Николая Николаевича Архипова мы увидели в музее военно-мемориального кладбища Россошки. Именно его медальон был развернут и лежал рядом с карболитовым пеналом, который хранил данные солдата. Рядом стояла каска, наполненная такими же пенальчиками. Очень страшно. Это были чьи-то мальчики, отцы, родные, близкие. Кого-то смогли установить, кого-то нет, - вспоминают свою экспедицию в Волгоград девятиклассники пермской школы № 9.

Родные должны знать, где покоится их прадед-герой

В места ожесточенных боев под Сталинградом пермские школьники ездили осенью 2018 года, чтобы своими глазами увидеть ту землю, где проходило кровопролитное сражение, положившее начало «коренному перелому» в войне.

Тех, кто ценой своей жизни добывал Победу, в этой школе вспоминают не только накануне 9 Мая. Долгие годы ребята выезжают в музеи, мемориалы, посвященные Великой Отечественной. Причем, не просто ездят по экскурсиям, а делают по-настоящему нужные дела: с лопатами в руках помогают наводить порядок на мемориалах, пропалывают траву, протирают от пыли памятные плиты, ровняют дорожки и высаживают деревья, специально привезенные из родных краев.

Фото: предоставлено МАОУ «СОШ № 9 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла».

Когда ребята работали на мемориале в Россошках, им показали могилу, где захоронен их земляк - красноармеец Николай Архипов. Его останки обнаружили в 2003 году в поле у поселка Орловка. Идентифицировать солдата удалось по сохранившейся в медальоне записке, пролежавшей более 60 лет в земле. Скупые строчки гласили: Архипов Николай Николаевич, 1907 г.р., лейтенант, командир взвода 671 СП 221 СД. Уроженец: Молотовская обл., Чермозский р-н, с. Кыласово. Убит 7.09.1942г.

4 августа 2003 года солдата, геройски погибшего в боях под Сталинградом, с почестями захоронили на военно-мемориальном комплексе.

- Может, попробуем найти его родных в Пермском крае, ведь столько лет прошло, а они и не знают, где похоронен их прадед-герой, - предложил кто-то из ребят.

- Конечно, попробуйте, - поддержала руководитель поискового отряда «Надежда» Галина Орешкина. - Жаль только, время сейчас работает против нас, поисковиков. Искать родственников становится все сложнее, люди меняют фамилии, места жительства.

Фото: предоставлено МАОУ «СОШ № 9 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла».

Прошли весь круг поисков, но руки опускать не хотят

Вернувшись домой, девятиклассники развернули поисковую деятельность. Писали запросы в архивы, военкомат, администрацию, МВД, Совет ветеранов и музеи.

- Текст составляли все вместе: дети и подключившиеся к нам родители, - объясняет учитель английского языка «девятки» Ольга Яковлева, она была организатором той экспедиции в Волгоград. – Мы работали небольшими группами в разных направлениях: оставались после уроков, думали, куда и как идти дальше. Очень радовались, когда получали ответы, зачитывали их на классных часах.

Первая весточка пришла из пермского архива, где сохранилась запись о бракосочетании 23 мая 1901 года будущих родителей Николая Архипова: Николая Васильевича Архипова и Анны Николаевны Шицыной. Семья у них была многодетной: у Николая Архипова было три сестры и четыре брата, он – младший из сыновей.

- Мы решили, что быстро найдем их, - говорят школьники. - Но со временем надежды оставалось все меньше: выяснялось, что люди умерли, поменяли фамилии, выехали.

Почти два года по крупицам ребята собирали информацию о своем земляке. Выяснили, что «похоронка» жене красноармейца Анне Архиповой пришла лишь спустя три года безызвестности - 8 октября 1945-го.

Фото: предоставлено МАОУ «СОШ № 9 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла».

А сотрудникам военкомата Ильинского района удалось найти в архиве извещение, отправленное на адрес сестры Николая Архипова, а там адрес доставки: г. Чермоз, ул. Чапаева,26.

- Только бы этот дом сохранился, и тогда мы у цели! – «держали кулачки» ребята. – Но, увы, такого адреса в плане современного Чермоза не существует. А среди 49 человек, которых сотрудники администрации города опрашивали по нашей просьбе, родных Николая Архипова, увы, не нашлось.

За время поисков ребятам даже удалось найти в рассекреченых документах архивный фонд 221-й дивизии. В «Журнале боевых действий» за 7 сентября, день, когда погиб Николай Архипов, там сделана такая запись: «Части дивизии на протяжении дня медленно, ползком незначительно продвинулись вперед. Противник сильным огневым сопротивлением и частично контратаками сдерживает наступление наших частей».

Фото: предоставлено МАОУ «СОШ № 9 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла».

- Мы прошли весь круг поисков, но родных нашего солдата так и не нашли, - говорят неравнодушные школьники. – Но опускать руки мы не хотим, поэтому обращаемся к читателям «Комсомольской правды», возможно, они что-то знают и помогут нам в поисках. Ведь память о простом русском парне, который отдал жизнь за нашу мирную жизнь, обязательно должна храниться в памяти его семьи!

ВАЖНО!

Кого разыскивают школьники?

По архивным данным удалось установить, что после войны Николая Николаевича Архипова разыскивала сестра Валентина Николаевна Кузнецова. Возможные родственники Кузнецовых могут проживать в Ильинском, Чермозе или другом населенном пункте. Известно имя дочери Валентины Николаевны Кузнецовой (племянницы Николая Николаевича) - Кузнецова (фамилия девичья, - Ред.) Валентина Васильевна.

Также старейшины села Кыласово рассказали, что старший брат Николая Николаевича Архипова - Иван (Иоан) вместе с женой Ольгой выбыл в Березники или Соликамск, а сестра Латышева Раиса Николаевна – в Закамск.

Если Вы знаете этих людей или их родственников – напишите на электронную почту olgayakovleva13@mail.ru.