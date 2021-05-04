Ветер стихнет, начнутся дожди, а потом придет жара

Экстремальная погода, с которой начался май в Пермском крае, продолжает испытывать пермяков на прочность. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экстремальная погода, с которой начался май в Пермском крае, продолжает испытывать пермяков на прочность. Штормовые ветра, которые сносили в городе крыши, остановки и заборы, утихнут, вместо них начнутся дожди, а затем придет летняя жара.

По данным ЦГМС, 5 мая в Прикамье еще будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит +8…+12 градусов, днем столбик термометра поднимется до +10…15°. 6 мая также ожидаются небольшие дожди при западном ветре 3–8 метров в секунду. Ночью похолодает до +3…+8°, днем +10…15°.

- С 7 мая ожидается поступление волны теплого воздуха в Уральский регион с юго-запада, - рассказал инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Ночь 7 мая еще будет холодной, но уже днем температура резко повысится до +17…+22°, в Перми до +20°.

Да и конец праздничной недели, по предварительным прогнозам синоптиков, ожидается очень теплый благодаря выходу очередного циклона с юго-запада. Температура может повыситься до +25°, но при этом есть вероятность кратковременных дождей и гроз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фоторепортаж: как Пермь пережила ураган 1 мая 2021 года

Порывы ветра достигали 25 метров в секунду (Подробнее...)