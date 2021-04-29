«Не видел семью больше 30 лет». Дедушка Коля из Советского Союза ищет родственников в Перми

Николай Карпенко объездил почти всю страну. Фото: @chp_59

Николаю Карпенко 69 лет. До недавнего времени он бомжевал: ночевал в подъездах, на улицах, заброшенных стройках и вокзалах Новороссийска, пока его не встретил Виталий, у которого бездомный старик попросил денег на еду.

- Он был весь заросший, грязный, дурно пахнущий, но в его глазах было столько боли, и я решил узнать, как он оказался на улице. Дед Коля - так мы его сейчас называем - немногословен, то ли от всего, что пережил, то ли от постоянного одиночества, но большую часть времени он молчит. А с возрастом стала подводить память, но некоторые моменты его жизни нам все же удалось узнать.

«Свадьба, развод, распад СССР»

Николай Карпенко родился в 1952 году в городе Великие Луки. Отслужил в танковых войсках и через несколько лет после возвращения домой женился. Вскоре у супругов появились дети. Сын Владимир и дочь Ирина. Волею судьбы семья оказалась в Узбекистане. Мужчина работал водителем, жена воспитывала детей - жизнь текла своим чередом. Но так сложилось, что супруги развелись. Жена вместе с детьми уехала к родственникам в Пермь, а Николай остался. Несмотря на расставание, супруги поддерживали связь. Николай исправно платил алименты и постоянно интересовался детьми. В 1991 году Союз «растаял», алые полотна сменялись флагами уже других независимых государств, началась миграция, безработица, и Николай отправился на заработки в Ставропольский край.

«Стал никем»

- Вообще он изрядно поколесил по стране - рассказывает Виталий. - Уже и сам не помнит, в каких городах побывал. Владикавказ, Воронеж, Саратов, Ставрополь, Пятигорск - десятки, а то и стони разных городов. Где-то работал водителем, где-то слесарем, подрабатывал на ферме, на стройках. Где платили - там и трудился. А когда предприятия закрывались - уезжал. Почему не искал работу в том же городе? Не знаю, может, бежал от чего-то или от кого-то, возможно, от самого себя. Кто знает, но об этом он нам не говорит. Так случилось, что в одном из городов у него украли все документы, в них были записки с контактами близких. После этого он окончательно потерял связь с родственниками. Когда дед Коля попытался восстановить паспорт, ему дали какую-то справку, куда внесли данные, записанные с его же слов, и сказали, что это его временное удостоверение личности. Но во время проверки на одном из вокзалов полицейские со словами: «Это не документ», порвали ее и выкинули. Так дед Коля стал никем.

«Страшный потоп»

В Новороссийске Николай Карпенко оказался почти 9 лет назад. Он хорошо помнит тот страшный день - 6 июля 2012 года. Тогда в Краснодарском крае произошло стихийное бедствие - наводнение, вызванное проливными дождями. За сутки количество осадков составило 3—5 месячных норм. Природа бушевала целые сутки: шестибалльный шторм, смерчи в черном море, утопающие в воде улицы. В городе объявили режим ЧС. В тысячах домах отключили электричество, остановили работу порта. В результате стихийного бедствия в Новороссийске погибло три человека. А дедушка Коля переживал стихию на заброшенной стройке, голодный, холодный и одинокий.

«Мечта старика»

- Все девять лет в Новороссийске он, как и все люди без определенного места жительства, просто-напросто выживал, - продолжает Виталий. - К тому времени он уже постарел, был измотан вечными переездами, одиночеством, практически не мог работать, все дошло до того, что он начал попрошайничать. Когда я его накормил супом, он признался, что уже полгода не ел горячего, а в душ последний раз ходил полтора года назад и уже несколько лет не менял одежду. Когда мы попросили его раздеться, он испугался, подумав, что мы над ним издеваемся и оставим голым на улице. Старую одежду мы сожгли, она на столько пропиталась грязью, что стирать ее уже было бесполезно. Мы приютили его на нашем складе, теперь он обут, одет, сыт, у него есть крыша над головой. В силу своего характера, он пытается нам помогать, что-нибудь перетащить, подмести, но сил у него практически не осталось. Сейчас дед Коля ищет своих родных в Перми. Он понимает, что вряд ли уже кому-то нужен и не рассчитывает, что родные его заберут. Но у старика есть мечта, он надеется хоть одним глазком взглянуть на своих повзрослевших детей и, если они позволят, их обнять.

В поисках родственников путешественника из СССР Виталий разместил публикацию о нем в социальных сетях. Где по воспоминаниям деда Коли указал инициалы его детей: сына - Карпенко Владимира Николаевича 1976 года и дочери - Карпенко Ирины Николаевны 1980 года рождения, которые, возможно, до сих пор живут в Перми. Для связи Виталий оставил свой телефон: 8-988-765-00-66.

- Такой же пост я отправил мэру нашего города в instagram, возможно, он сможет как-то помочь дедушке Коле, - добавил Виталий.

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