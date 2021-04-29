Яндекс запустил проект «Помощь рядом» на Урале

Теперь благотворительные фонды, которые помогают маломобильным людям в этих городах, смогут бесплатно перевозить своих подопечных на такси.

Поездки выполняют водители из таксопарков — партнёров сервиса Яндекс Go. Все они имеют высокий рейтинг, а перед тем, как начать сотрудничество с «Помощью рядом», проходят специальный инструктаж.

Сейчас «Помощь рядом» сотрудничает с семью благотворительными фондами, работающими на Урале. Это «Подарок ангелу», «Спина бифида», «Хрупкие люди», «Галчонок», «Движение вверх», «Вера» и «Живи, малыш». Все они заботятся о людях с особыми потребностями. Например, «Вера» помогает пациентам хосписов, а «Хрупкие люди» — детям и взрослым с костными патологиями.

“Мы работаем с людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Они нуждаются в постоянной реабилитации. Чтобы занятия принесли результат, важно посещать их регулярно, — отмечает Ольга Попова, координатор проекта “Социальное такси” фонда “Живи, малыш”. — Бесплатное такси позволяет не думать о том, как добраться до реабилитационного центра и обратно. „Помощь рядом“ не просто помогает нам с транспортом, поездки на такси повышают качество жизни наших подопечных и их семей”.

Поездки оплачиваются из средств Яндекса и пожертвований пользователей. Поддержать проект может каждый — достаточно включить округление в приложении Яндекс Go. После этого стоимость каждой поездки на такси будет округляться в большую сторону до числа, кратного десяти. К примеру, если поездка обошлась в 142 рубля, с карты будет списано 150 рублей. Разница пойдёт на оплату такси для маломобильных людей.

«В основе проекта лежит идея системной благотворительности, — говорит руководитель „Помощи рядом“ Ольга Никитушкина. — Помогать другим готовы многие, но не все понимают, как это сделать. Мы предлагаем простой и понятный способ — округление. Отчисляя небольшую сумму с каждой поездки, пользователи Яндекс Go дарят свободу передвижения маломобильным людям в разных городах страны. Сам Яндекс каждый месяц переводит в фонд „Помощи рядом“ пять миллионов рублей».

Яндекс запустил «Помощь рядом» в марте 2020 года. Сейчас проект организует бесплатные поездки на такси в 17 российских городах. За последние полгода подопечные благотворительных фондов совершили более 18 тысяч поездок. В проекте участвует свыше 23 тысяч водителей. Яндекс также предоставляет некоммерческим организациям бесплатный доступ к своим сервисам для бизнеса и выдаёт гранты на размещение социальной рекламы — это тоже часть проекта «Помощь рядом».