«Нужно формировать коллективный иммунитет». Прививку от COVID-19 пермяки теперь могут поставить на дому

В лечебных учреждениях созданы мобильные прививочные бригады, и теперь привиться может каждый желающий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Возможность поставить прививку от коронавируса теперь появилась и у маломобильных пермяков. Для них, а также для пожилых людей, которые опасаются посещать поликлиники, краевой Минздрав закупил 87 мобильных холодильников для хранения вакцины. Средства на это выделили благотворители.

- В лечебных учреждениях созданы мобильные прививочные бригады, - рассказала министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень. - Специалисты уже приступили к вакцинации на выезде, а в скором времени начнут это делать в глубинке: малочисленным группам - в общественных местах, а людям с инвалидностью - на дому.

Когда пациент дает согласие на прививку, к нему приходит участковый врач и проверяет состояние здоровья. Затем приезжает мобильная бригада вместе с терапевтом. Если человек не хочет приглашать медиков в квартиру, ему предлагают вакцинироваться в микроавтобусе возле дома.

- Хочу обратиться ко всем вам, но прежде всего к пожилым людям – самым мудрым и ответственным нашим землякам, - обратилась министр Анастасия Крутень к пермякам. - С начала недели медики пермских поликлиник начали вакцинировать от COVID-19 пенсионеров старше 65 лет на дому. Эта категория находится в группе риска: среди них больше всего заболевших, они переносят инфекцию тяжелее, и чаще – с серьезными осложнениями. Доля умерших в этой возрастной группе тоже высока. Медики могут приехать домой или к подъезду, сделать прививку в микроавтобусе, который арендуют специально для этих целей. Этот опыт планируем распространить и на отдаленные территории Пермского края, тем более у нас теперь есть необходимое холодильное оборудование, способное выдерживать нужную температуру для перевозки вакцины. Но ситуация, с которой столкнулись медики во время «адресной» формы вакцинации за несколько дней, удручает.

- Приведу пример, - объясняет министр. - Сотрудники одной пермской поликлиники обзвонили 750 прикрепленных к ней граждан старше 65 лет и предложили вакцинировать их дома. Согласились 47 человек. Предварительно их посетил участковый терапевт, проверил здоровье. А затем приехала прививочная бригада, и из тех, кто дал согласие, на прививку пришли (или пустили медиков в квартиру) только 11 человек! Почему так мало? Пенсионеры объяснили, что начинается дачный сезон, они уедут на все лето из города и думают, что будут в безопасности.

- А к осени и коронавирус закончится, - считают они. - Боюсь вас огорчить, дорогие ветераны, но должна сказать: так просто не закончится! – уверена Анастасия Крутень. - Беда никуда не уйдет, и по-прежнему будут заболевать люди, и умирать, к сожалению, тоже. До тех пор, пока не сформируем коллективный иммунитет к этой инфекции. А для этого необходимо вакцинировать большую часть нашего населения. Я обращаюсь к вам, дорогие наши старшие земляки. Пожалуйста, поберегите себя. Защитите свое здоровье и здоровье своих близких! Сделайте прививку, она даст вам возможность прожить долгую и полноценную жизнь!

Напомним, с начала массовой вакцинации в Пермском крае первым компонентом «Спутник V» привиты 161 135 жителей. Из них 91 537 полностью завершили курс иммунизации.

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