Коронавирус в Перми, последние новости на 28 апреля 2021 года: прививочные бригады начнут выезжать к пациентам

Продолжается вакцинация от ковида Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро 28 апреля, по данным Роспотребнадзора, в Пермском крае общее число инфицированных коронавирусом достигло 54 142. За минувшие сутки было выявлено 102 новых случая заражения COVID-19: 21 человек проходит лечение в больницах, 81 – амбулаторно на дому.

В числе 102 новых инфицированных четверо детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 12 человек, от 30 до 49 лет – 32 человека, 29 в возрасте 50-64 и 25 человек старше 65 лет.

На карантине на утро 28 апреля находятся 899 жителей Пермского края. Выздоровели от болезни за минувшие сутки 111 человек, общее количество вылечившихся составило 48915. Сейчас в больницах остаются 657 человек, из них 50 – на аппаратах ИВЛ. Общее количество летальных случаев – 2146, из них 9 человек скончались за минувшие сутки.

Инфографика: оперштаб

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень отметила, что для вакцинации пациентов, которым сложно добраться в поликлиники, при лечебных учреждениях созданы мобильные прививочные бригады.В Пермском крае c начала массовой вакцинации 164 084 человека сделали прививки от коронавируса, из них 91 790 полностью завершили курс иммунизации.

- Они уже приступили к вакцинации на выезде, а в скором времени начнут это делать в глубинке: малочисленным группам - в общественных местах, а людям с инвалидностью – на дому, - сообщила министр.