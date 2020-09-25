«Три дня рождения в один день». Семья пермяков с годовалым сынишкой установила необычный рекорд России

Рекорд семьи пермяков зарегистрирован в разделе «Наибольшее количество детей, рожденных в один день вместе с родителями». Фото: семейный архив.

Рекорд семьи пермяков Яговцевых официально зарегистрирован в Кинге рекордов России. Дело в том, что все трое - мама Кристина, папа Артем и сынишка Степан исхитрились появиться на свет в один день – 24 июля!

Родились не только в один день, но и в один год

- Со своим будущим мужем мы познакомились еще во время учебы в колледже, в 2011 году, - рассказывает историю появления своей семьи пермячка Кристина Яговцева. – Я училась на инженера компьютерных технологий, Артем – на автомеханика. Потом мы заглянули друг другу на страницу в соцсетях и увидели, что день рождения у нас в один день. А позже выяснилось, что даже в один год, правда, я родилась чуть раньше - утром, а Артем – ближе к вечеру.

Ребята стали встречаться. Через три года купили свой первый автомобиль LADA Priora.

- Когда нам привезли машину, и мы проверили документы, то начали смеяться, потому что с конвейера машина сошла тоже 24 июля! – улыбается рекордсменка. – Правда, сейчас мы ее уже поменяли и ездим на другой.

Сынок не спешил появляться на свет

В 2016 году влюбленные ровесники сыграли свадьбу, а вскоре Кристина забеременела.

- И друзья, и родня шутили, мол, а не слабо вам и ребенка родить 24 июля? – вспоминает девушка. – Мы реально не подгадывали и не ожидали, что так произойдет. Сначала беременность не наступала, потом случилась, но как-то очень спонтанно. Беременность протекала у меня тяжело, поэтому мне было совсем не до рекордов.

Врачи поставили будущей мамочке предварительную дату родов - 23 июля. Но сынок не спешил появляться на свет в назначенную дату, а родился… 24 июля! И теперь у всей семьи день рождения в один день. Причем, мы уточнили: сынок Степан родился естественным способом, без операции «кесарева сечения».

- Регистратор в Кировском ЗАГСе, когда мы пришли туда получать свидетельство о рождении, сказала, что регистрирует уже очень давно, но такого в ее практике еще не случалось, - объясняет пермячка. - Идею зарегистрировать наш рекорд в «Книге рекордов России» нам подал знакомый. Мы связались с организаторами, отправили все документы, нас проверили и зарегистрировали рекорд в разделе «Наибольшее количество детей, рожденных в один день вместе с родителями».

Кристина говорит, что это очень удобно – праздновать три дня рождения в один день.

- Во-первых, они у нас летом, поэтому гостей приглашаем на природу или на дачу. Во-вторых, конечно же, экономия: расходы одни, а подарков сразу много.

Пермячка не исключает, что в обозримом будущем они с мужем будут думать и о втором малыше.

- Конечно, это будет супер-круто, если он тоже родится на свет 24 июля, и мы, естественно, очень желали бы этого, но специально стараться и планировать мы ничего не будем, пусть все идет, как идет.

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