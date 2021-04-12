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- В отношении матери правоохранительные органы проводят проверку по статьям "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "истязание". В отношении отца мальчика возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера", он находится под стражей. Детей на время следственных действий поместили в Центр помощи детям Березников для проведения реабилитации. Мать навещает детей в Центре помощи детям, звонит им, препятствий для этого у нее нет, - сообщили в пресс-службе министерства социального развития Пермского края.

Напомним, в одной из семей в Пермском крае мужчину подозревают в том, что он показывал своему 8-летнему сыну видео для взрослых, а потом просил повторить то, что делают на экране дядя и тетя со своей младшей сестрой, записать это на видео и показать ему. Мать детей рассказала "КП", что не знала, чему учит ее сына отец, а когда увидела в своем телефоне ролик с сыном и дочерью, была в шоке.

- На видео мой Аркаша и наша старшая дочь пытаются повторить то, что показывают в фильмах для взрослых, - рассказывала "КП" мать детей. - Когда я это увидела, у меня чуть сердце не остановилось. Спросила Аркашу, зачем он это сделал, он сказал, что так велел папа. Так как своего телефона у сына нет, он снял на мой. Я написала на отца Аркаши заявление в полицию.

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