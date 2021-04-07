«Сделай, как дядя и тетя». В Прикамье отец показывал 8-летнему сыну видео для взрослых и просил повторить

Недетское видео мать мальчика нашла в своем же сотовом Фото: архив "КП"

- Когда я гостил у папы, он показывал мне видео для взрослых, а потом попросил повторить то, что делают дядя и тетя, - пересказывает слова 8-летнего Аркадия его мать.

Ставил на макароны

Мы уже писали о семье из Пермского края, в которой глава семейства всячески издевался над детьми и супругой. Пасынка он часто избивал и ставил в угол на колени на гору макарон, не давая даже сходить в туалет. Поднимал руку и на родных дочек, а одну из них даже пытался выкинуть в окно. Часто бил и гражданскую жену. Но она терпела все издевательства.

Когда о происходящем узнала ее сестра, она приехала в Пермский край из Екатеринбурга. Заставила сестру написать заявление в полицию. Началась проверка, и в феврале 2020 года мужчину признали виновным в "истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего с применением пытки" и приговорили к 4 годам и двум месяцам в колонии строгого режима. И вот спустя год после произошедшего в семье произошло очередное ЧП.

Трое детей - двое отцов

У Людмилы трое детей: 4-летняя Анжела, 5-летняя Злата и 8-летний Аркадий (имена детей изменены, - ред.). Девочек Людмила родила от Дмитрия - мужчины, который сейчас сидит за истязания, а мальчика от Владимира.

- С Вовой мы прожили несколько лет, - рассказывает Люда. - Он всегда был равнодушным, каким-то безучастным, даже рождение Аркаши ничего не поменяло, поэтому вскоре мы расстались. Я познакомилась с Димой, родила от него двух замечательных девочек, и у меня началась новая жизнь. А Вова оставался в стороне и никак не участвовал в жизни сына. Но все изменилось, когда Диму посадили. Аркаша просил меня разрешения видеться с отцом, и я не стала препятствовать, все же он его биологический папа. Но я и предположить не могла, чем это все обернется.

«Запиши мне видео, сынок»

По словам Людмилы, сначала общение отца с сыном не вызывало никаких подозрений, они вместе проводили время, гуляли, играли. Но потом Люда обнаружила в своем телефоне видео, от которого у нее едва не случился инфаркт.

- На нем мой Аркаша и наша старшая дочь пытаются повторить то, что показывают в фильмах для взрослых, - рассказывает Люда. - Когда я это увидела, у меня чуть сердце не остановилось. Спросила Аркашу, зачем он это сделал, он сказал, что так велел папа. Сначала он показывал ему фильмы для взрослых, а потом попросил повторить то же самое со старшей дочкой, записать все на видео и показать ему. Так как своего телефона у сына нет, он снял на мой. Я тут же позвонила Вове, но он стал отнекиваться, все отрицал, говорил, что никакое видео Аркаше он не показывал и снимать его ничего не просил. Я не знала, что делать, отправила это видео Диме на зону и написала на Влада заявление в полицию.

Детей - в детский дом, отца - за решетку

Полицейские начали проверку по заявлению Людмилы, а 15 марта органы опеки изъяли детей из семьи и увезли их в Центр помощи детям.

- Когда я туда приехала, Аркаша и девочки сильно плакали, просили их забрать, - рассказывает Люда. - Но детей мне не отдали. А через неделю мне позвонил Аркаша и сказал, что девочек увезли в другое место. Сейчас я не знаю, что мне делать и как вернуть детей. Меня ведь не лишали родительских прав.

Людмила переживает, что детей ей могут не вернуть и не знает, что сейчас делать. Но ни с Димой, ни с Владимиром она больше жить не хочет.

- Сколько лет я и дети терпели издевательства от Димы, - рассказывает Людмила. - Когда его посадили, я успокоилась и надеялась, что на этом все закончится, я спокойно буду воспитывать своих малышей, а тут такое. После всего, что мы пережили, ни Диму, ни Владимира в своей жизни я видеть не хочу.

Источник в правоохранительных органах сообщил "КП", что в отношении Дмитрия возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Сейчас проводятся необходимые экспертизы, с детьми работают психологи.

Комментарий психолога

- В таких неблагополучных семейных историях больше всего страдает детская психика, - говорит психолог Инна Телегина. - Воспитание носит патологический характер. Формирование личности ребенка происходит под воздействием наказания, насилия и психологических травм. Такие последствия остро сказываются на соматическом и психологическом здоровье ребенка. Пострадавшая психика от жестокого обращения будет иметь неблагополучную траекторию развития. Дети, испытавшие насилие, развиваются дальше с определенными личностными, эмоциональными и поведенческими особенностями, отрицательно влияющими на их дальнейшую жизнь.

В данном случае дети пострадали от несколько видов насилия:

- Агрессивное поведение одного супруга по отношению к другому, в присутствии детей, является фактором нанесения психологической травмы психики ребенка. Формируют у ребенка патологические представления о семейных отношениях.

- Физическое насилие над детьми — применение в отношении несовершеннолетних опасных методов воспитания: побоев, грубых наказаний и другие виды приносящие ребенку болевые ощущения.

- Эмоциональное насилие —регулярное негативное давление и нарушенное взаимодействие родителей с ребенком. Конфликты с угрозами, оскорблениями, унижением, безразличие к нуждам ребенка и обесценивание личности ребенка.

- Сексуальное насилие в семье заключается в развратных действиях взрослых по отношению к несовершеннолетнему.

Жесткое обращение взрослых членов семьи с ребенком, которое наносит вред его здоровью и психике - нерешенная болезненная проблема современного общества. Дальнейшую судьбу детей решат госорганы. С точки зрения психологии, дети не должны прервать эмоциональную привязанность с матерью, для них это психологическая защита и значимая опора.

Мы обратились за комментарием в министерство социального развития Пермского края, чтобы узнать, где сейчас дети и вернут ли их матери. В ближайшее время в ведомстве прокомментируют произошедшее.

*Имена всех героев публикации изменены.