Раздался сильный взрыв: на рыбалке в Пермском крае умер мужчина

Погибший Алексей. Фото из соцсетей

Трагедия произошла в четверг, 8 апреля, в Лысьвенском городском округе. В этот день 47-летний Алексей рыбачил со своим товарищем на реке Лысьве. Клева не было и рыбаки засобирались домой.

- Алексей шел в ста метрах впереди от товарища, - рассказывает друг погибшего мужчины. - Удочку не сложил, закинул ее на плечо и начал подниматься в гору. Проходя рядом с линией электропередач, леска удочки зацепилась за низковисящий высоковольтный кабель - тут же раздался сильный взрыв. Товарищ побежал к нему на помощь, но Алексей был уже мертв. Разряд оказался такой силы, что на нем мгновенно сгорела вся одежда, остался лишь небольшой клочок, расплавился сотовый и верхняя крышка от термоса.

Друзья рассказывают, что Алексей рыбачил на этой реке ни один десяток лет и не понимают, почему он не сложил удочку.

- Алексей был хорошим человеком, заядлым рыбаком, оптимистом и верным другом, очень жаль, что судьба так распорядилась, - сказал друг погибшего мужчины.

По словам местных жителей, это уже не первый смертельный случай на реке. В разное время на Лысьве от удара током погибло уже четыре человека.

Сотрудники «Пермэнерго» в очередной раз предупреждают, что рыбалка вблизи ЛЭП может быть смертельно опасна и призывают любителей рыбной ловли строго следовать правилам поведения вблизи энергообъектов.

- Недопустимо рыбачить с использованием удочек, спиннингов вблизи линий электропередачи и передвигаться на лодках под проводами ЛЭП. Если удилище или леска приближаются на недопустимо близкое расстояние к проводам или прикасаются к ним, током может ударить не только человека, который держит удочку, но и людей, которые находятся рядом. При переходе под линиями электропередачи следует складывать удилище, - сообщили в пресс-службе филиала "Россети – Урала" – "Пермэнерго".

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