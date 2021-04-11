«Девочка плакала и не знала, куда идти». Около Перми из-за разлива реки водитель высадил 13-летнюю пассажирку в чистом поле

Кондуктор работала на маршруте первый день и не знала про измененную схему движения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неприятная история произошла в Перми с 13-летней девочкой, которая ехала на тренировку в конный клуб. 7 апреля утром на остановке «Больничный городок» школьница села в пригородный автобус № 130 (Горный – Гамово), который должен был довезти ее до поселка Ферма, где она занимается в спортивной секции.

До конного клуба нужно было идти 2,5 км

- Но на трассе в Замулянке, в 10 километрах от секции автобус остановился и высадил дочь, - пожаловалась в соцсетях мама девочки. – Дочь плакала и объясняла кондуктору, что не знает местность и понятия не имеет, куда ей идти, но на ребенка только накричали, объяснив, что около остановки Ферма затопило мост, и автобус теперь идет через поселок Фролы. Деньги за билет дочери так и не вернули.

Пермячка возмущена этой историей и не понимает, почему зная о ситуации с разливом реки и подтоплением моста, ребенка все же посадили в автобус, взяли плату за проезд до той остановки, до которой он не идет, а потом высадили в чистое поле.

Благо, выручила ребенка из травмирующей ситуации мама еще одной девочки, которая тоже занимается в конном клубе. Женщина везла свою дочь на тренировки и увидела знакомую плачущую в поле девочку. Она посадила ребенка в машину и довезла до секции.

Кондуктор работала первый день

После произошедшего в ситуацию вмешалось краевое Министерство транспорта.

- Мы связались с перевозчиком, ПКГУП «Автовокзал» и попросили их прояснить ситуацию, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе регионального Минтранса. - Перевозчик пояснил, что по факту высадки ребенка из автобуса № 130 проведено служебное расследование. Кондуктор и водитель рейса дали письменные объяснения. Дополнительно были сняты видеоматериалы с камер данного автобуса, чтобы еще раз проанализировать сложившуюся ситуацию.

Перевозчик пояснил, что в связи с затоплением тоннеля под железной дорогой (от ул. Тупиковая до ул. Речная п. Ферма), вызванного паводком, маршрут 130 временно начал курсировать через село Фролы (по улицам Весенняя и Садовая) и поселок Ферма по утвержденной схеме маршрута.

Экипаж пригородного автобуса написал в объяснительной, что девочка зашла в автобус в 7:05 на остановке «Больничный Городок» и сообщила кондуктору, что собирается ехать до остановки «Тупиковая».

Кондуктор работала на данном маршруте первый день и не знала про измененную схему движения, поэтому пробила билет до остановки «Тупиковая». Позже водитель объяснил ей, что маршрут изменен. Кондуктор передала эту информацию девочке и объяснила, что до остановки «Тупиковая» автобус не доедет.

Девочка при этом не уточнила, что едет на Ипподром конезавода №9 на занятия. Кондуктор предложила девочке либо выйти на остановке «Замулянка» (то есть перед остановкой «Тупиковая»), либо проехать на автобусе в объезд до поселка Ферма, чтобы самостоятельно добраться до необходимого места назначения. В итоге девочка вышла на остановке «Замулянка» и 2,6 км пешком прошла до Ипподрома №9.

- Перевозчик связался с мамой девочки и в понедельник, 12 апреля, его представители лично принесут ей и девочке извинения за доставленные неудобства, - добавили в Минтрансе. - С экипажами маршрута был проведен дополнительный инструктаж о необходимости корректного поведения при соблюдении своих должностных обязанностей. Диспетчер, который не проинструктировал экипаж о смене схемы маршрута, будет наказан.

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