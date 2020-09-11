«Шел пять километров под дождем». В Перми подростка высадили из автобуса за опоздание в четыре минуты

Автобус подошел через 30 минут, а кондуктор не поспешила обилетить ученика. Фото: личная страница в Facebook депутата краевого Законодательного Собрания Татьяны Шестаковой.

- Сегодня моего младшего сына, который ехал на общественном транспорте из школы с одной пересадкой кондуктор выгнал из автобуса, - пожаловалась на своей странице в Facebook депутат краевого Законодательного Собрания Татьяна Шестакова. - Согласно правилам пересадку можно осуществить в течение 40 минут. Но автобус пришел через 30 минут, и кондуктор не сразу подошел, в итоге поездка оказалась просроченной на 4 минуты.

И кондуктор выгнала несовершеннолетнего «безбилетника» под дождь, и никакие призывы и уговоры не помогли. Случилось это 11 сентября днем. Школьник ехал на автобусе № 7 от улицы Попова до Верхней Курьи. На дверь ему показали на остановке «Пляж». В итоге чтобы добраться до дома, подростку пришлось пять километров идти пешком.

- На карте были деньги, но сын проголодался и решил купить шоколад, рассчитывая, что с автобусом все будет вовремя, - объясняет мама. - Для оплаты полного билета ему не хватало шести рублей. Не в первый раз я слышу о жестокости со стороны кондуктора, и, как и в прошлые разы, буду принимать меры. И не только потому, что это моего парня выгнали из автобуса. А потому, что так нельзя! Не по-человечески это.

- Мне люди рассказывали, что кондукторы специально не сразу обилечивают тех, кто с пересадкой. Обходят их всячески! – комментируют произошедшее подписчики.

- Сын так и сказал, что кондуктор специально шла до него неспешно, только через 10 минут подошла, хотя видела, что он сидит с билетом в руке, - отвечает Татьяна Шестакова.

- Здоровья сыну, - пишут ей.

- Спасибо, сидим сейчас, ноги греем.

Напомним, это не первый случай в Перми, когда ученики оказывались на улице на полпути к дому из-за суровых кондукторов. Одни выгоняли школьников из-за просроченных справок, другие из-за заблокированных транспортных карт. Вопрос о недопустимости этого не раз поднимался на разных уровнях, но проблема до сих пор остается.

В городском департаменте дорог и транспорта сообщили, что будут разбираться с этой историей и обязательно сообщат итоги проверки.

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