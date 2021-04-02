Коронавирус в Перми, последние новости на 3 апреля 2021 года: число заболевших covid-19 приближается к 52 тысячам

Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 20 территориях региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На утро 3 апреля 2021 года общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 51 478 человек.

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 112 новых случаев заражения COVID-19: 16 человек проходят лечение в больницах, 96 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Среди 112 новых инфицированных 43 мужчины, 69 – женщин и десять детей, - сообщили в краевом оперштабе. - Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 15 человек, от 30 до 49 лет – 41 человек, 23 в возрасте 50-64 и 23 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Всего в больницах края сейчас лечатся 713 человек. Из них – 47 пациентов в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

Инфографика: оперштаб

Новые заболевшие обнаружены в 20 территориях региона.

В Перми выявлено 45 жителей с COVID-19. На втором месте – Соликамский городской округ, где зафиксировано 11 человек с коронавирусом. Третье место занимает Осинский городской округ, где обнаружено 8 заболевших.

По 6 инфицированных выявлено в Чайковском и Октябрьском городском округе, по 5 – в Березниках и Кунгурском муниципальном районе. По 3 инфицированных обнаружено в Кунгуре, Пермском муниципальном районе, Добрянском и Красновишерском городских округах. Еще по 2 подтвержденных случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в Краснокамском, Оханском, Суксунском, Чернушинском и Чусовском городских округах.

По одному заболевшему зафиксировано в четырех территориях Пермского края. Это Большесосновский муниципальный район, а также Бардымский, Куединский и Ординский муниципальные округа.

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.

Напомним, с 1 апреля в Пермском крае отменили самоизоляцию для людей старше 65 лет. Единственное, что пока остается под запретом - ночные дискотеки и массовые мероприятия, все остальное открыто, работает, возможно... Не грозит ли возвращение к привычной жизни риску подъема заболеваемости коронавирусом, читайте в нашем материале.