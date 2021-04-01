Грозит ли пермякам «третья волна» коронавируса

На улице маски нужно носить только тем людям, которые болеют. Фото: архив "КП"

С 1 апреля в Пермском крае отменили самоизоляцию для людей старше 65 лет. Единственное, что пока остается под запретом - ночные дискотеки и массовые мероприятия, все остальное открыто, работает, возможно... Не грозит ли возвращение к привычной жизни риску подъема заболеваемости коронавирусом?

- Вряд ли подавляющее большинство лиц старше 65 строго соблюдали все меры, ведь целый год находиться в самоизоляции очень тяжело, - считает внештатный советник губернатора Пермского края по вопросам здравоохранения Дмитрий Жебелев. - К тому же с жестким контролем и штрафами эта самоизоляция связана не была, а мотивация была одна - понимание, насколько это важно для сохранения жизни и здоровья. Но даже с помощью частичного выполнения требований самоизоляции нам удалось уменьшить количество контактов и сократить риски.

Сейчас на первый план, чтобы защитить жизнь и здоровье пожилых людей, выходит вакцинация.

- Людям нужно объяснять, почему это важно, безопасно, и что риск вакцинации и любых последствий после нее в невероятное количество раз меньше, чем риск заразиться и получить осложнения после коронавируса, - говорит Дмитрий Жебелев. - Но риск все еще существует и связан он с новыми штаммами коронавируса. Придут ли они к нам? И как будут распространяться? Например, прошлой осенью путь от «спокойного» до «тяжелого» состояния занял у нас полтора месяца.

Более оптимистичные прогнозы на «третью волну» у пермских эпидемиологов.

- Хотелось, чтобы «третьей волны» у нас не было, и все основания так считать у нас есть: проэпидемичивание населения за счет инфекционного процесса у нас высокое, много жителей переболело, а сейчас к ситуации подключилась и вакцинопрофилактика, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. - Заболеваемость снизилась, вирус стал не таким агрессивным, его патогенный потенциал понемногу снижается. Я считаю, что третьей волны коронавируса быть не должно.

Что касается мутаций, о которых сегодня говорят, то,по мнению эпидемиолога, они незначительны, и от них нас может защитить вакцина.

- Чтобы эпидемиябыланам не страшна, нужно, чтобы 60-70% населения имели иммунитет к коронавирусу, - говорит Ирина Викторовна.- Сейчас, по моим личным оценкам, этот иммунитет имеют около 50%. Пока вклад вакцинопрофилактики, увы, небольшой, и от активности населения будет зависеть формирование коллективного иммунитета. Причем важно, чтобы прививки себе поставили именно люди из группы риска.

Чтобы сохранить здоровье, после отмены самоизоляции пожилым пермякам все же не рекомендуют посещать массовые мероприятия и снимать маски. Нужно только правильно их носить.

- Надевать их на улице нецелесообразно, - напоминает эпидемиолог. - На улице маски нужно носить только тем людям, которые болеют. Здоровым же стоит надевать маску, когда заходишь в общественное место с большим скоплением людей: в автобус, магазин.

КСТАТИ

В Пермский край поступило еще 17 700 комплектов двухкомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции. Всего за время массовой вакцинации в наш регион привезли 111 162 комплекта «Cпутник V». Вся вакцина уже распределена между 53 медорганизациями, которые проводят иммунизацию.