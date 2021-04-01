Пермские следователи проверяют эту семью и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: архив "КП"

- Скотина, ты когда вслух читал последний раз? – орет на своего ребенка пермячка и, по всей видимости, делает ребенку больно, потому что в ответ слышен истошный крик мальчика.

- Ай, больно, больно, отпусти! – плачет парнишка лет восьми-девяти.

- Не больно! Тебе учитель говорит, что нужно дома читать! Я тебя сейчас изобью, если ты не возьмешь себя в руки! – снова кричит мать. - Не ори! Рот закрыл! Если ты еще раз варежку свою откроешь, я тебе из попы синяк сделаю, чтобы ты знал, что такое больно! И забудь все свои «не хочу», «не задали» и «не буду». Ты мне второй месяц ни одну домашнюю тетрадь не делаешь! Вам с 1 сентября ежедневно нужно по 15 минут читать. Читаешь?

- Нет, - захлебывается слезами парнишка.

- Если не запишешь задание, будут руки биты в синяк! - угрожает женщина. - Сюда, скотина, иди. Смотри, дрянь! Чему тебя вообще учат!? Ты осознаешь, про что я тебя спрашиваю?

- Нет, - всхлипывает ребенок.

Шокирующее видео снимали скрытой камерой в квартире, где живет мальчик. Кадры размытые, но понятно, что ребенок лежит на полу и прячет голову в тот момент, когда мать оскорбляет его, матерится и бьет.

Снятый ролик разместил в интернете отец ребенка, уставший слышать от сына про творящееся дома безобразие. Причем, не только разместил, но и написал заявление в полицию на свою экс-супругу.

- В отдел полиции Дзержинского района Перми обратился мужчина с заявлением о том, что его бывшая жена жестоко обращается с детьми, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - По факту нанесения побоев несовершеннолетнему проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Мужчина объяснил, что после развода он какое-то время сам воспитывал сына, а бывшая супруга забрала ребенка и теперь воспитывает его «по-своему». Как воспитывает – становится ясно по кадрам снятым в их квартире.

После публикации в СМИ этой историей заинтересовались не только в полиции, но и в следственном комитете. Сейчас следователи проверяют эту семью.

- Следственными органами проводится доследственная проверка по факту причинения жительницей Дзержинского района города Перми побоев своему несовершеннолетнему сыну, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка, действиям должностных лиц территориальных органов системы профилактики. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

Напомним, на днях «Комсомолка» писала о том, как родителям научиться держать себя в руках, когда делаешь с ребенком уроки, заставляешь прибраться или торопишь в садик. Советы родителям дала пермский семейный психолог Мария Шапошникова.

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