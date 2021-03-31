«Мама, не кричи на меня!». Как перестать срываться на собственном ребенке, когда делаешь с ним уроки, заставляешь прибраться или торопишь в садик

Когда со стороны наблюдаешь, как взрослая тетя кричит на маленького шестилетку, это выглядит странно и нелепо. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Однажды я шла по улице и увидела, как женщина что-то громко и возбужденно объясняет своей шестилетней дочке, - вспоминает семейный психолог Мария Шапошникова.

- Мама, не кричи на меня, - вдруг ответила ей дочь.

И это была хорошая, правильная семья, ведь если ребенок просит родителей не кричать, значит, у него есть шанс, что мама и папа его слышат. В семьях, где крик – это привычка, дети растут либо агрессивными, либо депрессивными, замкнутыми и ранимыми.

Как родителям понять причины своего гнева, обуздать его и наладить отношения со своим ребенком? Советы дает семейный психолог и автор книги «Детям о родителях» из Перми Мария Шапошникова.

Что чувствует ребенок, когда на него повышают голос?

- Я однозначно никогда не буду кричать на своего ребенка! – думает молодая мама, качающая на руках новорожденного кроху. Но малыш растет, и начинает мерить лужи и рисовать на обоях. «Сколько тебе говорить, что так делать нельзя!» - срывается в какой-то момент мать.

Почему родители кричат? Потому что поначалу крик работает! Как? Давайте вспоминать.

Изначально каждый ребенок привязан к родителю и рассчитывает на его защиту и заботу. В лице матери и отца он видит человека, который о нем заботится. Когда взрослый начинает кричать, возмущаться, гневаться, ребенок пугается. И не столько крика, а сколько того, что его заботливый родитель «уволится со своей должности» и перестанет о нем заботиться.

Поэтому включается механизм: нужно слушаться и вернуть ту заботливую добрую маму, иначе беда! Ребенок, на которого накричали, сделает все и даже не потому, что он понял, а потому что боится потерять своего родителя.

Когда такая ситуация происходит нечасто и по серьезным проблемам, а отношения потом восстанавливаются, то ничего страшного не происходит. Но если часто, то ребенок начинает сомневаться, а тот ли это взрослый, который призван обо мне заботиться? Доверие теряется и малышу не остается ничего, кроме как не слушаться.

В итоге, если поначалу крики «работали», то потом, когда их становится слишком много, ребенок перестает доверять и перестает слушаться. Тогда крики нарастают еще больше, а дети в ответ наращивают непослушание. Получается замкнутый круг.

Почему кричать на детей нельзя?

Наиболее впечатлительные и ранимые дети принимают все на свой счет. Они считают, если мама на меня кричит, значит, она имеет право это делать, а я недостаточно для нее хорош. В итоге ребенок растет замкнутым, он не хочет лишний раз высовываться и не уверен в себе. На него столько кричали, что он сам поверил, что плохой.

Другой ребенок с наиболее сильной нервной системой – или более «толстокожий» - начинает считать, что такой стиль общения нужно использовать и ему. И тоже становится агрессивным. Он воспринимает гнев родителей, как один из способов коммуникации. Он бьет в детском саду сверстников, в школе – одноклассников, а став старше, начинает выяснять отношения с родителями в том же духе. В итоге в подростковом возрасте мы получаем неуправляемого подростка.

Еще один тип изменения характера, который можно получить родительским криком – это отстраненный ребенок. Он просто не вынес того психологического давления, в котором оказался. Ему уже невозможно слушать мамин или папин крик, и он отстраняется, надевает защитную броню. Такой ребенок начинает считать: меня это не касается, и мне нет до этого дела.

Еще одна причина, по которой родители не могут сдержаться – это эмоциональное выгорание. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Почему происходит отстранение? Потому что ребенку больно! Ему легче сказать: «Мне нет до вас дела», чем принимать все то, что кричат ему родители. В итоге ребенок перестает воспринимать не только негатив, но и все то доброе, что родители пытаются ему донести. Ему уже ничего не важно.

Эти три модели (они могут быть и смешанными), отражают защиту ребенка, когда он вынужден спасаться от родительского гнева и крика. В итоге между родителями и детьми теряется доверие, а значит, теряется возможность влиять и воспитывать свое «непослушное» чадо.

Каковы причины родительского гнева?

Самая частая проблема, на которую родители жалуются психологу: «Это он меня довел».

- Да, почти так и говорят: «В моем нервном срыве виноват деспот-Вася пяти лет», - объясняет Мария Шапошникова. – И мы начинаем разговор с того, что первая ступень, чтобы начать выстраивать правильные отношения со своим ребенком – это понять, что в отношениях дети-родители главные мы, взрослые. Это мы определяем, кричать нам или не кричать. Не ребенок доводит родителей, а мы сами себя доводим до крика.

Один из показателей эмоциональной зрелости человека – это умение регулировать свое поведение. И на этом нужно сделать особый акцент. Психически здоровый взрослый сам умеет отвечать за то, что с ним происходит. Сам решает, кричать, раздражаться, впадать в истерику или сдержаться.

- Ответственность за свое поведение нужно брать на самих себя, ведь когда со стороны вы видите, что взрослые дяди и тети кричат на маленького шестилетку, согласитесь, выглядит это странно и нелепо, - говорит психолог. - Что поможет в этой ситуации? Зрелость и осознанность, которые взращиваются и регулируются.

Еще одна причина, по которой мама и папа не могут сдержаться – это эмоциональное выгорание. Жизнь у нас стала очень многозадачная, мы много на себя берем. Проблемы перегружают нас, и в таких случаях на консультациях с психологом идет поиск, как маме разгрузить свою жизнь.

У нее так называемый комплекс отличницы-перфекционистки, у которой дома все блестит, семья накормлена полезной едой, носки белые-наглаженые и на работе все требования начальника исполняются.

Рано или поздно соответствие всем этим требованиям начинает тянуть из женщины все силы, и приводит к эмоциональному истощению. И в семье становится не очень весело, мама перестает быть мудрой и спокойной и начинает кричать.

Если такая мама-отличница не в духе, нужно организовать ей помощь. Чтобы стать спокойной и терпеливой матерью, она должна позаботиться и о себе: выходить на мастер-классы, массаж, танцы... Все это позволит женщине позаботиться о своей нервной системе и найти в себе ресурсы двигаться дальше. Еще один способ стать качественно лучшей мамой своим детям – это снизить требования в себе или разделить заботы с кем-то еще.

Еще одной причиной гнева может стать родительская некомпетентность. Нас никто не учит быть родителями. Мы порой не знаем, чего ждать от ребенка в 2 года, в 5 или 15. И если ребенок не соответствует ожиданиям мам и пап, то родитель начинает раздражаться.

Эти многострадальные уроки и «Давай быстрей»

Самая драматичная тема отношений родителей с детьми – это выполнение домашних заданий.

- Когда мы делаем со своим ребенком уроки, мы выключаем родителя и включаем репетитора, - объясняет семейный психолог. – Нам начинает казаться, что он специально, из вредности тупит и начинаем кричать на него. Я всегда в таких случаях рекомендую родителям убрать в себе роль педагога и завести настоящего репетитора. На чужого ребенка вы ведь кричать не будете, а на своего кричите.

Да и ребенку невозможно воспринимать маму, которая пытается стать похожей на учителя, но у нее это плохо получается.

Разговаривать своими детьми без крика, терпеливо, требовательно и строго - требует от родителей ресурсов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поэтому выход такой: либо наймите репетитора, либо переложите выполнение домашних заданий на кого-нибудь другого, у кого терпения больше. Либо не учите уроки с ребенком совсем.

Но если помощь все-таки нужна, то постоянно помните, что ваш ребенок-школьник нуждается в вас, как в доброй заботливой маме. А когда вы кричите и пытаетесь агрессией сделать его умнее, он замирает, его интеллектуальные способности падают, и проблема не решается.

Мешает и родительская торопливость. Нам всегда нужно быстрей собрать ребенка в школу или одеть его в садик, поэтому мы кричим. Стратегически это тоже не очень выгодный вариант. Он сработает здесь и сейчас. Ребенок напугается и послушается, но при постоянном повторении эта тактика начинает разрушать отношения.

- Разговаривать своими детьми без крика, терпеливо, требовательно и строго - требует от родителей ресурсов, - уверена психолог. - Поможет здесь самообразование, лекции психологов, консультации, вебинары.

Можно ли научиться «не кричать»?

Прекрасно, когда родители осознают проблему и начинают думать, как им не гневаться. Оказывается, эмоциональная регуляция тренируется с опытом, и ее можно наработать. Это поможет взрослыми стать осознанными людьми и выстроить добрые отношения со своими детьми.

- Первым делом нужно осознать начало своей злости, - говорит Мария Шапошникова. - Когда человек только начинает заводиться, у него меняется голос, учащается дыхание и напрягаются мышцы. Важно в этот момент поймать свою злость и остановиться. Для этого нужно поработать с телом: расслабить мышцы, выдохнуть глубоко, сосчитать до 10.

В момент срыва у человека искажается лицо, поэтому можно посмотреть в зеркало и проверить: там злая ведьма или благостная принцесса? Еще один из вариантов успокоиться - это лечь на диван и попробовать поскандалить из положения лежа.

Если ничего не помогает, то чтобы не наломать дров – изолируйтесь, уйдите в свою комнату, понюхайте любимые духи. А когда поймаете своего «дракона», держите его, задавая себе вопросы: «Я сейчас в позиции взрослого или ребенка?», «Я злюсь из-за того, что расстроен?» «Я просто успокоюсь или мне важно высказать свои чувства?»

Вернуться в спокойное состояние родителю поможет прием откладывания переживаний. С эмоциями гнева можно сказать себе: «Я попереживаю об этом чуть позже», - и уходите расслабиться. А когда напряжение спадет, возвращайтесь к детям и скажите: «Ребята, у нас что-то не то в квартире, давайте возьмем в руки веники и пылесосы и приберемся». Или опишите факт: «Смотри, молоко пролилось. Давай покажу, как его убрать, или ты сам помнишь, как действовать в такой ситуации?»

Какими словами высказать свои чувства напрямую?

Я расстроена! Я очень зла! Я так устала, что мне трудно сохранять спокойствие! Я так зол, что мне хочется тебя шлепнуть, но я не буду этого делать Ну все, мама превращается в дракона! Ну все, теперь я не мама, а ведьма!

Если все-таки сорвались?

1 шаг – признаться самому себе: «Я была не права, опять произошла эта неприятность».

2 шаг – признаться ребенку и назвать свои чувства: «Я сильно устала, поэтому не сдержалась и накричала на вас». Здесь важно проговорить, что не ребенок довел, а я мама сама это сделала. Ведь мы, взрослые, главные в отношениях родитель-ребенок.

3 шаг – назвать чувства ребенка: «Ты, наверно, испугался, когда мама на тебя кричала? Ты расстроился, что я не сдержалась?»

4 шаг – Как большой взрослый человек восстановите отношения, перейдите конфликт первым. Малыша возьмите на руки, а с тем, кто постарше проговорите: «Мама не права, накричала на тебя, но и ты тоже поступил некрасиво. Давай успокоимся и попьем чай или когда захочешь – приходи ко мне».