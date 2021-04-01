«Моего мужа убила какая-то нечисть». Жительница Прикамья не верит в суицид супруга

Павел Каргапольцев. Фото предоставлено супругой мужчины

В конце февраля в микрорайоне Усолье в Березниках в подъезде одного из домов по улице Строителей местные жители обнаружили труп 43-летнего местного жителя Павла Каргапольцева. В редакцию «Комсомольской правды» обратилась супруга погибшего Ольга. Убитая горем женщина считает, что ее мужа убили, но, по словам Ольги, правоохранительные органы списывают смерть Павла на самоубийство.

- Ни за что не поверю, что мой Павлик покончил с собой, его какая-то нечисть убила, - говорит Ольга. - Когда следователи сказали, что смерть Паши - суицид, я самостоятельно начала разбираться в произошедшем и выяснила, что в день трагедии Павел находился в квартире с тремя мужчинами. Одного из них он знал, двух других видел впервые. Эти двое позвали его покурить в подъезд, а когда вышли - завязалась драка. Дрались не на жизнь, а насмерть. Вся лестничная площадка с 17 по 12 этаж была в крови. А потом они скинули моего мужа с балкона подъезда, инсценировав самоубийство.

Версию Ольги подтверждают двое местных жителей:

«Скинули его с 17 этажа, а потом в подъезд затащили», - рассказали на анонимной основе двое жителей Березников.

- Следователь, настаивая на самоубийстве, говорит, что тело Паши нашли двое прохожих у дома, - продолжает Ольга. - Они крикнули стоящей на балконе девушке, чтобы она вызывала «скорую», занесли тело в подъезд и ушли. Но зачем заносить тело в подъезд и уходить? А установить этих мужчин следователи не смогли.

По словам Ольги, никто из друзей и знакомых Павла также не верят, что он мог совершить самоубийство.

- Мы прожили с Пашей душа в душу 12 лет, - рассказывает Ольга. - За всю свою жизнь я не встречала человека добрее и отзывчивее. Всем всегда и во всем поможет, никому не откажет. А как он любил нашу дочь.... О каком самоубийстве вообще идет речь? У нас столько было планов на жизнь. Следователь мне сказал, что одного из мужчин задержали, проверили на детекторе лжи и отпустили. Якобы устройство никогда не подводит и подозрения с него сняты. Но как? Когда я хоронила Пашеньку, на левой руке у него был синяк, а на правом кулаке - стерты все косточки, видно, что он дрался. Мне обещали, что результаты судмедэкспертизы придут в конце марта, но уже начало апреля и ничего. А через несколько дней после гибели Павлика ушел и его отец. Он не смог пережить смерть сына.

За месяц Ольга похоронила четверых родственников. В начале февраля умер ее отец, спустя некоторое время Павел, в ночь после похорон его отец, а потом скончался Пашин брат. И если смерть троих мужчин точно не носит криминальный характер. То смерть Павла, по словам Ольги, не что иное как, убийство.

- А сейчас преступники разгуливают на свободе, - ужасается Ольга. - После того, как новость о произошедшем появилась в социальных сетях, многие местные жители говорят, что им страшно жить в этом микрорайоне. Я все равно добьюсь возбуждения уголовного дела. Я написала заявление в прокуратуру. Скоро найму адвоката и добьюсь справедливости.

Женщина просит всех, кто был свидетелем произошедшего или знает подробности случившегося, связаться с ней в социальных сетях.

«Комсомольская правда» обратилась за официальным комментарием в СУ СКР по Пермскому краю. Когда следователи озвучат официальную версию произошедшего, мы опубликуем ее на нашем сайте.

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