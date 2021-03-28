«Заталкивает в багажник и уезжает». В соцсетях появилось шокирующее видео «похищения» девушки в Перми

Скрин с видео группы ВК Плохие новости 18+

«Похищение – это тяжелая статья, от 5 до 15 лет», «А выйти и помочь мы не можем?», «Да это просто постановка, пацаны снимают пранк», «Даже если это и пранк, то все равно очень жестко», - комментируют шокирующее видео похищения девушки, опубликованное в пермских соцсетях.

На кадрах неизвестный выводит из подъезда девушку в светлом пуховике и ведет ее к багажнику припаркованного автомобиля. Судя по ситуации, пострадавшая очень напугана, машет руками, цепляется за машину и пытается сопротивляться.

Подойдя к багажнику, парень открывает дверцу и заталкивает туда свою жертву, не смотря на все ее попытки освободиться. А потом хлопает дверцей, наклоняется, что-то поднимая с земли, затем спокойно садится за руль и уезжает.

Когда легковушка успевает проехать несколько метров, к ней подбегает еще один участник этой истории. Парень прыгает на капот, пытаясь остановить машину с девушкой в багажнике, но водитель-похититель прибавляет ход, и спаситель спрыгивает на асфальт. Авто скрывается за поворотом. Занавес.

Шокирующее видео похищения, снятое в Перми, разошлось по соцсетям и наделало много шума. Пользователи спорят, реальное ли это похищение человека или инсценировка. Судя по описанию к посту, произошло все возле пятиэтажки на улице Халтурина, 10 в Мотовилихинском районе Перми. Автор ролика, снимавший произошедшее из окна второго или третьего этажа, объясняет, что никаких подробностей он больше не знает.

В полиции «Комсомольской правде» сообщили, что в Перми никаких заявлений о похищении человека ни от родственников, ни от знакомых не поступало.

- Однако по информации, размещенной в социальных сетях, полиция сейчас проводит проверку, - прокомментировали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Если гражданам что-либо известно об обстоятельствах произошедшего – просьба позвонить по телефону 102.

Вскоре полицейским удалось установить участников этого конфликта и выяснить истинную причину инцидента. И это был не пранк и не розыгрыш, а семейная драма 29-летней женщины и ее 30-летнего сожителя, разыгравшаяся на почве ревности. Произошла она 27 марта и попала на камеру сотового телефона одного из жителей дома.

Молодой человек в кадре – это пермяк, который узнал и приехал по адресу, где в тот момент с другим находилась его возлюбленная. Он дал ей возможность одеться и вывел ее на улицу, затем засунул в багажник и увез. Кем был третий мужчина, заскочивший на багажник, пока устанавливается.

- Девушка не пострадала, претензий друг к другу они не имеют, молодые люди помирились, – пояснили в полиции.

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