Бродил в простыне по подъезду: кем оказался пермский «призрак» и что ему теперь грозит

«Призрак» уже привлекался к административной ответственности. Фото: скриншот видео @CHP_59

В пресс-службе краевого МВД сообщили, что мужчина, который разгуливал по подъезду в образе призрака, ранее привлекался к административной ответственности, сейчас в отношении него проводится проверка.

«В Мотовилихинский отдел полиции поступило несколько заявлений от местной жительницы, которая рассказала, что ее бывший сожитель совершает в отношении нее противоправные действия. После проверок мужчину привлекли к административной ответственности. Одно из обращений направлено в следственный комитет», - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе МВД.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, снятый в одном из домов в Мотовилихинском районе Перми. На кадрах мужчина, держа перед собой простынь, поднимается по лестничной площадке и ломает камеру наблюдения, установленную в одной из квартир.

Видеоролик опубликовала жительница Перми Яна. Она рассказала, что мужчину, который попал на видео, зовут Владислав, и он уже полтора года держит в страхе ее сестру Анастасию и ее близких.

«Влад работает таксистом, - рассказывает Яна, - С Настей он познакомился в 2016 году, когда подвозил ее домой. Вскоре они стали встречаться, а потом съехались. Влад поселился у нее в квартире, где также живут ее отец и 9-летняя дочь Насти. Сначала отношения складывались хорошо, он зарабатывал деньги, много времени проводили с Настей и ее дочкой, нашел общий язык с ее отцом. А потом его словно подменили. У него начались неконтролируемые вспышки агрессии. Он громил дома мебель, бил кулаками о стены, замахивался на Настю. Тогда она решила с ним порвать».

По словам Яны, незадолго до расставания, Влад взял у отца Насти 230 тысяч рублей под расписку. На эти деньги он хотел купить себе машину, так как автомобиль такси был в аренде.

«После расставания он просил вернуть расписку, - продолжает Яна. Сказал, что не будет возвращать долг, а когда услышал отказ, начал терроризировать всю семью. Искорежил входную дверь, сломал камеру наблюдения, вбил гвозди в дерево у подъезда, поднялся на него и расстрелял из рогатки окна квартиры.

Фото предоставлено родственниками пострадавших

Несколько раз набрасывался на нее и деда у подъезда, последний раз с молотком в руках, тогда помог случайный прохожий. А когда Настя увезла дочь к своей бабушке в другой город, он приехал туда, исписал стены подъезда разными оскорблениями, залил клеем дверной замок, а ночью вызвал полицию, сказав, что в квартире избивают ребенка. Мы уже написали порядка 40 заявлений в полицию, но кроме административных штрафов, они ничего не могут сделать. Куда еще обратиться, кто-то его остановит?»

*Имена героев публикации изменены.

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