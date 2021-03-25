«Поджидает у подъезда с молотком в руках». В Перми мужчина держит в страхе всю семью

Семья не знает, где искать защиты. Фото: скриншот видео @CHP_59

В социальных сетях появился видеоролик, снятый в одном из домов в Мотовилихинском районе Перми. На кадрах видно, как неизвестны мужчина, держа перед собой белую простынь, поднимается по лестничной площадке и ломает камеру наблюдения, установленную у одной из квартир. С одной стороны ролик выглядит забавно, ведь герой видео напоминает знаменитого персонажа Астрида Линдгрена Карлсона - дикое, но симпатичное привидение. Но все оказалось не так безобидно, как в мультфильме.

Как утверждает автор публикации, на видео - житель Кунгура, - который уже полтора года держит в страхе семью пермяков - мужа с супругой и их дочь.

«Он работает в такси, - рассказывает автор видео. - Каждую ночь подъезжает к дому этой семьи, звонит в домофон, поднимается к ним на этаж и творит, что хочет. Выбивает двери, отрезает проводку в квартиру, выбивает окна, преследует и звонит на телефоны каждый день, но при этом остается безнаказанным. Написано уже более тридцати заявлений в полицию».

Автор ролика добавил, что ненормальный мужчина уже отбывал срок в тюрьме, а видео, опубликованное в социальных сетях, было снято еще в прошлом году.

«Семья отнесла записи с камер в полицию, но правоохранительные органы не принимают никаких действий, - возмущается автор видео. - Что этот ненормальный только не творил, как-то раз залез на дерево и из рогатки выбивал гайками окна семьи. Несколько раз набрасывался на них у подъезда. Последний раз с молотком, тогда помог случайный прохожий. Куда еще обратиться, кто-то его остановит?»

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю в ближайшее время прокомментируют опубликованное видео.