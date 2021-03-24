«Леди на паркете». Что известно о женской баскетбольной команде «Парма-КОР», которая вышла в плей-офф Чемпионата России

Команде нет еще и года, но баскетболистки показывают очень достойную игру. Фото: «Парма-КОР»

В пермском баскетболе зажглась новая «звезда» - молодой и амбициозный женский баскетбольный клуб «Парма-КОР». Команде нет еще и года, а баскетболистки «Пармы-КОР» уже пробились в плей-офф Суперлиги-2 и оказали достойное сопротивление оппонентам.

«Комсомолка» поговорила с главным тренером Евгением Сухановым об итогах дебютного сезона в профессиональном баскетболе и планах на будущее.

- Евгений Геннадьевич, поздравлю команду с удачным дебютом - выходом в плей-офф Чемпионата России среди женских команд Суперлиги 2.

- Спасибо! Это незабываемый опыт для нашей молодой команды. Игры в плей-офф – совершенно другая история, особый накал, матчи на выбывание и «венец» регулярного сезона. Все, кто когда-либо играли в сериях плей-офф, подтвердят мои слова. Конечно, должны были проходить и дальше, но это спорт.

- «Парма-КОР» - это абсолютно новый проект?

- На базе колледжа олимпийского резерва мы базируемся уже четвертый год. Раньше играли в женской студенческой Суперлиге АСБ – это элитный дивизион студенческого баскетбола России. Мы были и чемпионами, и серебряными призерами. В какой-то момент пришло понимание, что нужно устранить этот «потолок» в профессиональном росте и выходить на другой уровень. Было решено создать женский клуб. Поэтому появление команды было не спонтанным решением, а последовательным, логическим и завершенным.

- Почему команда получила такое название?

- В Прикамье флагман мужского баскетбола – несомненно, «Парма». Так, наша команда органически вписалась в систему большого клуба и растет и развивается на его базе, а также на базе колледжа.

В колледже реализуется проект детской академии баскетбола. Сейчас в ней занимаются более 150 воспитанников. Самому младшему - пять лет, самой старшей -26 лет. Мы почти полностью заполняем всю возрастную структуру молодых спортсменов, всю нишу: от школьного, любительского баскетбола – до профессионального. А «Парма-КОР» - на вершине этой пирамиды в работе с молодыми баскетболистками.

Фото: «Парма-КОР»

- Евгений Геннадьевич, как оцениваете прошедший сезон?

- Сезон получился непростым, со «звездочкой» для всех. Первый сезон, априори, всегда особенный и непростой. А тут еще особый «вклад» внесла пандемия, которая не обошла стороной и нас.

Также мы участвовали в интересных турнирах. Первый – это Кубок России по баскетболу. У нас была очень сильная группа из всех возможных и девчонки сразу получили шанс сыграть с лидерами российского женского баскетбола – соперниками высочайшего уровня, выступающими в европейских турнирах и баскетболистками сборной России. Сразу в бой! Например, в нашей группе был оренбургский БК «Надежда» - один из лидеров российского женского баскетбола.

- Не было страшно? Это ведь аналогично тому, что в футболе молодой клуб из ПФЛ выйдет на поле против «Зенита» или «Спартака»…

- Мы сразу проверили себя в бою. Те люди, которых наши девчонки могли видеть на экранах телевизора, уже сегодня играют против тебя. И это невероятный опыт. Порой даже не смотрели на счет. Главная задача – получить импульс, спортивный адреналин и опыт.

В самый пик «второй волны», после Кубка России, мы стартовали в «регулярке» Суперлиги-2. Из-за перенесенной болезни и карантина мы потеряли игровой ритм, физические кондиции. Та форма, к которой мы шли летом, к сожалению, потерялась из-за вынужденной паузы. Мы больше месяца сидели на карантине. А с Кубка из Иваново как раз и привезли первыхзаболевших.

Поэтому регулярный чемпионат стартовал тяжело. Потерпели ряд поражений там, где были обязаны брать очки. Однако уже в январе мы исправили ситуацию. Скорректировали тренировки, обновили процесс. Добавили в состав новых игроков и из семи возможных побед за игровой отрезок одержали шесть. Девчонки получили колоссальный опыт! И, можно сказать, что вышли из осеннего кризиса. Это и позволило нам сыграть в плей-офф.

- Были ли у команды психологические трудности на старте?

- Понятно, что в первом сезоне все трудно. Ряд игроков, от которых мы ожидали большего, явно буксовали. Однако отмечу высокую квалификацию нашего тренерского штаба. Владимир Борисович Полуянов – самый титулованный тренер-ассистент в стране. У нас есть шикарный тренер по кондициям – Мария Сергеевна Четверухина. Ряд побед, которые мы одержали в январе – их заслуга.

Был момент с травмой нашего основного игрока – на первом же выезде травмировалась Полина Матушкина и выбыла до конца сезона. Такие моменты тоже были. Профессиональный баскетбол для многих испытание.

Фото: «Парма-КОР»

На каком месте наша команда завершила сезон?

- По итогам «регулярки» мы заняли шестое место. Итоговое распределение мест будет известно после окончания плей-офф Суперлиги-2. Мы ждем окончания сезона.

- Что нужно сделать, чтобы в ближайшем будущем наша команда поднялась в лигу выше?

- Попасть в Суперлигу-1 могут занявшие первое и второе место команды Суперлиги-2. Но вообще попадание в лигу выше носит заявительный характер. Можно заявиться спокойно на следующий год, при желании и возможности. Но мы идем поступательно и сторонники того, что нужно делать все шаг за шагом.

- Тем не менее, исторический сезон закончен. Нужно двигаться дальше. Какие планы у команды на межсезонье?

- Работа не останавливается ни на секунду. Формируются бюджет клуба и состав. Продолжаются и тренировки. Контрольные игры в ближайшее время не предусмотрены – закончился напряженный сезон, и команда получила большую нагрузку. Мы начинаем закладывать фундамент на будущий сезон, готовясь физически и тактически.

- Следующую официальную игру «Пармы-КОР» мы увидим ближе к осени?

- Конечно. Больше скажу: игр будет больше. В новом сезоне планируем сыграть не только в Суперлиге-2. Также будет старт в женской студенческой Суперлиге. Мы будем выступать в двух лигах, а также вновь сыграем в Кубке России. Очень надеюсь, что к следующему сезону большинство ограничений будут сняты и наши матчи смогут увидеть больше болельщиков.

В июле мы планируем дать девчонкам небольшой отпуск. В первый понедельник августа мы выходим в предсезонную подготовку и сыграем ряд контрольных игр.

- Появились ли у команды за сезон преданные болельщики?

- Пермь не зря называют «Меккой российского баскетбола». Не просто так в нашем УДС «Молот» любит играть сборная России. А матчи «Пармы» даже в доковидные времена собирали аншлаги.

Любой баскетбольный проект в нашем крае всегда найдет болельщика. Мы – не исключение. За неполный год у нас появились такие болельщики, которые даже путешествуют с нами и поддерживают нас на выезде. Мы очень им благодарны и это очень здорово, что баскетбол не оставляет людей равнодушными. Болельщик постепенно возвращается на трибуны, и я верю, что дальше будет только лучше.

- И напоследок, пожелайте что-нибудь болельщикам!

- Я желаю, чтоб как можно быстрее болельщики вернулись на трибуны, и мы смогли играть при полном зале. Будь то товарищеские игры, будь то игры турнирные – не важно. Главное, что мы будем вместе.

СПРАВКА «КП»

Первые новости о создании в Перми женской баскетбольной команды в структуре мужского клуба «Парма» появилась в июле 2020 года. По плану краевой федерации баскетбола, костяк команды должен был состоять из местных игроков, которые обучаются в Колледже олимпийского резерва и выступают за студенческую команду «Академия». Ранее эта команда уже участвовала в Чемпионате России с 2015 по 2017 годы.

Было решено, как будет называться новая команда – «Парма-КОР» (от сокращения - Колледж олимпийского резерва). Выступает «Парма-КОР» в Суперлиге-2 – третьей по силе лиге женского баскетбола России. Дебютировали в турнире баскетболистки 3 ноября 2020 года игрой с пензенским БК «Юность».

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