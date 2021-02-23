Магия пермского паркета: Сборная России вышла на Евробаскет-2022

Сборная России вышла на Евробаскет-2022. Фото: предоставлено пресс-службой FIBA.

В Перми завершился этап отбора на Чемпионат Европы по баскетболу-2022 в группе «B». УДС «Молот» принял шесть баскетбольных матчей европейского уровня, в том числе - две игры национальной сборной России, которые стали для нашей команды триумфальными.

«Мы показали хорошую химию»

К началу пермских матчей, 18 февраля, у сборной России было сыграно четыре игры в группе «B». Наша сборная дважды проиграла Италии - дома и в гостях. Год назад она обыграла в Перми Северную Македонию, а осенью взяла верх в Таллине над Эстонией.

Пермские болельщики. Фото: предоставлено пресс-службой FIBA.

Матч с Северной Македонией изначально должен был пройти в этой балканской стране. Однако пандемия внесла коррективы и для того, чтобы обеспечить безопасность игроков, сотрудников команд и болельщиков, было решено сыграть шесть последних матчей группы в России. А именно - в пермском безопасном «антиковидном пузыре», которым стал наш УДС «Молот». Игрокам запрещалось покидать отели, игровая и тренировочная зоны были строго огорожены.

Задача у нашей команды была предельно проста: побеждай сейчас и выходи на турнир. Из группы выходят три команды, и в случае выигрыша Россия гарантированно не могла опуститься на четвертое место.

Сергей Базаревич, главный тренер сборной России по баскетболу. Фото: предоставлено пресс-службой FIBA.

Если первую четверть команды провели почти наравне, то после преимущество нашей сборной только увеличивалось. В результате - 94:77 и Россия уверенно оформила выход на Евробаскет-2022 на радость пермской публике и за один матч до финиша отборочной кампании.

- Мы рады, что победили, - прокомментировал игру главный тренер сборной России Сергей Базаревич. - Времени на подготовку было мало, но мы показали хорошую «химию». Классная командная работа, мы доминировали на щитах, это помогло, и мы хорошо двигали мяч. Выход на Евробаскет - это здорово для страны, для нашего баскетбола. Мы должны быть там, и мы будем там.

Евгений Бабурин готовится к очередному трехочковому броску. Фото: предоставлено пресс-службой FIBA.

Вопрос престижа

После победы над Северной Македонией вопрос выхода на турнир был решен. Но вряд ли сборной России хотелось ударить в грязь лицом перед воскресным УДС «Молот», который в эпоху коронавирусных реалий заполнился настолько, насколько это предполагалось организаторами - 50%. Тем более, наша сборная никогда не проигрывала в Перми. И нарушать такую традицию никому не хотелось.

Дебютант сборной России из «Нижнего Новгорода» Артем Комолов. Фото: предоставлено пресс-службой FIBA.

К тому же, из команды в свой клуб - московский ЦСКА, отправились самые результативные игроки группы атаки в игре с Северной Македонией - Джоэл Боломбой и Семен Антонов. У московского клуба была договоренность со сборной России о том, что если наша команда решит вопрос выхода на Евробаскет заранее, в матче с Северной Македонией, то они смогут отправиться в стан клуба досрочно. Так и произошло.

Евгений Бабурин, Андрей Воронцевич и Григорий Мотовилов (слева направо) после победного матча с Эстонией. Фото: предоставлено пресс-службой FIBA.

Но, несмотря на это, наша команда все равно сыграла качественно и результативно. Если в первой четверти мотивированная Эстония еще могла навязать России борьбу, то после хозяева площадки явно доминировали, ушли в отрыв и довели дело до конца.

Тяжелый форвард сборной России Семен Антонов. Фото: предоставлено пресс-службой FIBA.

Перформанс от болельщиков

Незабываемый перформанс устроил и «шестой игрок» - пермский болельщик. Перед началом матча во время исполнения национальных гимнов сектора D и E покрыл огромный стометровый российский триколор.

Джоэл Боломбой готовится набрать очередные очки в матче с Северной Македонией. Фото: предоставлено пресс-службой FIBA.

- Победили на хорошем стиле, - отметил Сергей Базаревич. - Рад за новичков, кто впервые вышел в форме сборной. Это аванс для них, теперь ждем, что они будут прибавлять. Первая половина не очень хорошо прошла, все-таки сказались потери в составе. Помогла интенсивность в защите. В итоге стали попадать в кольцо и добились большой разницы.