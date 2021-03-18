В Перми женщина погибла от упавшего с крыши снега

Погибшей было 74 года Фото: архив "КП"

В четверг, 18 марта, с крыши одного из домов в Дзержинском районе Перми на женщину упал снег. К несчастью, от полученных травм она скончалась на месте.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили, что погибшей было 74 года. Пожилая женщина скончалась до приезда сотрудников скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

- Падение снега с крыши дома произошло вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание жилого многоквартирного дома. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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