«У бабушки давление 200, а девочка рыдала от боли в спине». Очевидцы рассказали о падении снега на людей в центре Перми

- В среду я шла на работу и заметила, что пешеходы обходят по проезжей части дом, в котором располагается наш офис, - рассказала сотрудница МП «Пермводоканал», их офис находится в доме 47 на Комсомольском проспекте. - Посмотрела вверх и увидела свисающую глыбу льда.

Женщина позвонила в управляющую компанию, но там ответили, что рабочие придут в лучшем случае завтра. Но прошло полдня, и огромная льдина все-таки рухнула вниз. Это произошло около 14.30.

Лед падал два раза

- Просто чудо, что в этот момент не было ни людей, ни машин, поэтому никого не убило, - говорят очевидцы. - От падения дом затрясся, осколки льда полетели в окна, на тротуаре появился огромный сугроб, из которого торчало железное ограждение крыши.

После этого сотрудники Пермводоканала вновь позвонили в управляющую компанию. Коммунальщики приехали на место и оцепили тротуар. Но когда в 15.30 мимо проходили пожилая женщина с внучкой, с крыши рухнула вторая ледяная глыба, на этот раз она «зацепила» людей.

- Мы во второй раз услышали грохот, выглянули в окно и увидели, что на это раз завалило всю проезжую часть, а спустя минуту к нам в офис мужчина занес на руках девочку, ее бабушка с трудом шла сама, - вспоминают в «Пермводоканале». - Это было безумно страшно, девочка плакала, изо рта у нее шла кровь. Ее положили на диван, мы тут же позвонили в «скорую». И ребенок, и ее бабушка были в шоке, приехавшие врачи померили у женщины давление, оно зашкаливало за 200. Потом их забрали в больницу.

chp_59 В Перми на бабушку и ребенка упала глыба льда

Пострадавшая пенсионерка сумела рассказать, что вела 7-летнюю внучку с тренировки и попросила набрать телефон мамы ребенка.

- Мы просто не можем понять позицию нашей управляющей компании «Уралстройремонт», - говорят жильцы пятиэтажного дома. - Если мы видим глыбу, которая в любой момент может рухнуть и сообщаем им об этом, а они отвечают, что сегодня вряд ли смогут приехать, это нормально? И так происходит почти каждую зиму и весну, а ведь мимо нашего дома столько людей ходит!

В УК не согласны с обвинениями

Пострадавшей девочке медики пока не поставили окончательный диагноз.

- Ребенка доставили к нам с жалобами на боль в спине и с подозрением на травму позвоночника, - сообщил и.о. заместителя главного врача по хирургической помощи КДКБ Дмитрий Луценко. – Она была обследована и госпитализирована, для окончательного установления диагноза мы дообследуем ее и уже в зависимости от этого будем выбирать дальнейшую тактику лечения.

И.о. заместителя главного врача по хирургической помощи КДКБ Дмитрий Луценко сообщил, что окончательный диагноз пострадавшему ребенку будет поставлен после дообследования.Фото: Василий Вахрин

А вот 63-летнюю женщину после госпитализации медики выписали на амбулаторное лечение, в результате ЧП она получила множественные ушибы.

Место происшествия осмотрели следователи, они уже изъяли в управляющей компании документы, регламентирующие обслуживание многоквартирного жилого дома.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Предварительно установлено, что обязанность по обслуживанию многоквартирного дома возложена на управляющую компанию, которая заключила договор на выполнение работ по очистке кровли от снега, сосулек и наледи с индивидуальным предпринимателем.

Максимальное наказание, которое может грозить виновным, - до шести лет лишения свободы. Но в управляющей компании не признают своей вины.

- На месте происшествия в момент ЧП был наш директор, там как раз проводилась расчистка крыши, - прокомментировали в УК «Уралстройремонт». – Место было оцеплено и всех идущих мимо прохожих просили перейти на другую сторону улицы, чтобы обойти опасное место. Пострадавшая женщина с ребенком сначала подошла к ленте, достала фотоаппарат и сфотографировала. Как, знаете, блогеры сейчас делают и выкладывают потом в интернет. А потом пошла с внучкой вдоль проезжей части. Ей говорили, что нужно обходить, но она не послушалась. Тем более, снег упал не на них, а на тротуар, их просто волной накрыло. Женщина даже не упала, она вздрогнула, дернула девочку, та упала на асфальт и травмировалась при падении.

Еще одно ЧП произошло в тот же день в микрорайоне Садовый в Мотовилихинском районе Перми. Когда мимо дома по улице Уинской, 1в проходила 23-летняя беременная пермячка, на нее упал снег с крыши. Пострадавшая женщина вызвала на место ЧП «скорую», но после того, как врачи осмотрели ее, отказалась от госпитализации.

ВАЖНО

Куда жаловаться на сосульки и нечищеные крыши:

- Жителям необходимо требовать от своих управляющих организаций своевременной и качественной уборки крыш, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - При обнаружении снега и наледи на крыше своего дома необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны оперативно отреагировать на сообщение собственников.

Если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо обращаться в организацию, обслуживающую многоквартирный жилой дом (УК, ТСЖ, ТСН), а если реакции не последовало – в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края по телефонам: (342) 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54 или в отделы ЖКХ администраций районов.

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