«Так вот же он, в телевизоре». У пермяка отобрали выигранные в теле-шоу пол миллиона рублей

Сергей К. Фото: скриншот видео с телеканала ТНТ

«Поздравляю, молодец! Болела за него», «А мы всей семьей переживали, только расстроились, что не слиток выиграл», - комментировали победу 39-летнего пермяка на теле-шоу «Золото Геленджика» на канале ТНТ.

Уроженец Пермского края Сергей К. - мастер спорта по рукопашному бою и решил поучаствовать в непростых испытаниях в парке аттракционов на развлекательном канале. Он легко обошел 85 участников выпуска, вышел в финал, а затем стал победителем шоу. Ожесточенную борьбу за главный приз, которая разворачивалась на телеэкране, случайно увидела экс-супруга Сергея К. Она уже четыре года жила в Кунгуре одна и растила больную дочь-инвалида. От бывшего супруга за эти годы она получила две с половиной тысячи рублей, растянутые на пять платежей.

Семья с больным ребенком распалась в 2017 году. Супруг – уроженец села Молебка в Пермском крае домой не поехал, а подался на юга, и осел в Краснодарском крае. Бывшая супруга написала заявление в суд о взыскании с него алиментов. Суд вынес решение в ее пользу, приставы возбудили исполнительное производство и начали проводить предварительные мероприятия.

- Выяснилось, что помимо алиментов на мужчине числятся многочисленные долги по кредитам, налогам и административным штрафам на общую сумму более 2 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. – Были отправлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, но у гражданина отсутствовали денежные средства и имущество, на которое можно было бы обратить взыскание в счет погашения задолженностей. По месту регистрации в селе Молебка Пермского края неплательщик не проживал. И так как установить его местонахождение не удалось, сотрудниками ФССП был объявлен исполнительный розыск должника. Выяснилось, что он проживает в Краснодарском крае, но точный адрес его был неизвестен.

Все четыре года экс-супруга должника держала связь с судебным приставом, который разыскивал Сергея. И когда женщина увидела бывшего мужа на телеэкране, тут же позвонила в УФССП.

- Чтобы установить, что разыскиваемый должник и участник телепередачи — одно и то же лицо, мы направили запрос на федеральный телеканал, - говорят приставы. - В официальном ответе нам пришло подтверждение этого. После чего мы обратили взыскание на выигрыш в размере полумиллиона рублей. Средства уже переведены заявительнице с больной дочерью. Она счастлива.

Как отреагировал на потерю выигрыша сам пермяк, остается только догадываться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае судебный пристав переоделся в газовика, чтобы попасть в квартиру алиментщика

Он задолжал своему ребенку 350 тысяч рублей (подробнее..)